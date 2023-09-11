В центре Уфы планируется перекрытие дорог почти на целую неделю

На участке от улицы Цюрупы до Ленина проезд ограничат по улице Пушкина с 06:00 12 сентября до 08:00 18 сентября. Также с 06:00 12 сентября до 24:00 18 сентября ограничат проезд по улице Советской от улицы Заки Валиди до Октябрьской революции.