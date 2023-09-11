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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

В центре Уфы планируется перекрытие дорог почти на целую неделю

В центре Уфы планируется перекрытие дорог почти на целую неделю

11 сентября 2023, 13:20
Фото: 1MI
Об этом сообщила мэрия Уфы

В центре города будет закрыт ряд участков улиц в период подготовки и проведения мероприятия «Айда играть». Изменится также схема маршрутов общественного транспорта.

На участке от улицы Цюрупы до Ленина проезд ограничат по улице Пушкина с 06:00 12 сентября до 08:00 18 сентября. Также с 06:00 12 сентября до 24:00 18 сентября ограничат проезд по улице Советской от улицы Заки Валиди до Октябрьской революции.

Также жителей и гостей столицы просят учитывать ограничения движения при планировании поездок в эти дни.

Фото: https://ufacity.info
#Город#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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