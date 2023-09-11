В центре Уфы планируется перекрытие дорог почти на целую неделю

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В центре города будет закрыт ряд участков улиц в период подготовки и проведения мероприятия «Айда играть». Изменится также схема маршрутов общественного транспорта.
На участке от улицы Цюрупы до Ленина проезд ограничат по улице Пушкина с 06:00 12 сентября до 08:00 18 сентября. Также с 06:00 12 сентября до 24:00 18 сентября ограничат проезд по улице Советской от улицы Заки Валиди до Октябрьской революции.
Также жителей и гостей столицы просят учитывать ограничения движения при планировании поездок в эти дни.