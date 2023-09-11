В Башкирии школьник из мести спалил дом беременной соседки

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Своё преступление школьник задумал еще зимой, когда поругался с соседями из-за того, что они просили его вести себя потише. Но не стал устраивать пожар из-за сугробов.
В сентябре подросток все же решил осуществить свой преступный замысел и поджег соседскую баню. Огонь перекинулся на жилой дом, где в это время находилась беременная соседка и ее малолетняя дочь.
Женщине удалось покинуть строение, сейчас вся семья проживает у родственников. Подростку грозит уголовное наказание, он находится под подпиской о невыезде.
Ранее в селе Михайловка в одной из многоэтажек на улице Сливовая разгорелся пожар. Из дома экстренно эвакуировались 60 жильцов. Огонь вспыхнул на лестничной клетке, однако обстоятельства произошедшего ещё предстоит установить.