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Published Сегодня, 19:07

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Updated Сегодня, 19:09

Подросток устроил пожар в соседском доме из-за замечания

В Башкирии школьник из мести спалил дом беременной соседки

11 сентября 2023, 19:07
Фото: 1MI
Подросток устроил пожар в соседском доме из-за замечания
Полиция задержала в Кармаскалинском районе 15-летнего подростка, который несколько месяцев планировал поджог соседского хозяйства, сообщили в региональном УМВД.

Своё преступление школьник задумал еще зимой, когда поругался с соседями из-за того, что они просили его вести себя потише. Но не стал устраивать пожар из-за сугробов.

В сентябре подросток все же решил осуществить свой преступный замысел и поджег соседскую баню. Огонь перекинулся на жилой дом, где в это время находилась беременная соседка и ее малолетняя дочь.

Женщине удалось покинуть строение, сейчас вся семья проживает у родственников. Подростку грозит уголовное наказание, он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в селе Михайловка в одной из многоэтажек на улице Сливовая разгорелся пожар. Из дома экстренно эвакуировались 60 жильцов. Огонь вспыхнул на лестничной клетке, однако обстоятельства произошедшего ещё предстоит установить.

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#Башкирия#Пожар#Подросток#Преступление#Поджог#Соседи
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