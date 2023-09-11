В Башкирии потеплеет до +19 градусов

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
Так, в понедельник, 11 сентября, на территории республики ожидаются кратковременные дожди и умеренный ветер юго-восточного направления. Ночью температура воздуха составит +4, +9°, днем воздух прогреется до +11, +16°.
Во вторник, 12 сентября, также ожидаются небольшие осадки, направление и скорость ветра останутся без изменений. Температура воздуха ночью +4, +9°, днем потеплеет до +11, +16°.
В среду, 13 сентября, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ночью северный умеренный, днем переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +3, +8°, днем +14, +19°.