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Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

Потепление до 19 градусов ожидается в середине недели в Башкирии

В Башкирии потеплеет до +19 градусов

11 сентября 2023, 03:44
Фото: 1MI

Потепление до 19 градусов ожидается в середине недели в Башкирии

Прогноз погоды на ближайшие трое суток подготовили специалисты «Башгидрометцентра».

Так, в понедельник, 11 сентября, на территории республики ожидаются кратковременные дожди и умеренный ветер юго-восточного направления. Ночью температура воздуха составит +4, +9°, днем воздух прогреется до +11, +16°.

Во вторник, 12 сентября, также ожидаются небольшие осадки, направление и скорость ветра останутся без изменений. Температура воздуха ночью +4, +9°, днем потеплеет до +11, +16°.

В среду, 13 сентября, местами пройдет небольшой дождь. Ветер ночью северный умеренный, днем переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +3, +8°, днем +14, +19°.

#Башкирия#Погода#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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