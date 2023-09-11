Терапевт рассказала о действиях в случае развития анафилактического шока

До приезда скорой помощи следует наблюдать за состоянием пострадавшего. Если находитесь в помещении, обеспечьте доступ к свежему воздуху, открыв окна, и развяжите одежду. Если у человека возникает тошнота, положите его на левый бок, чтобы предотвратить попадание рвотных масс в дыхательные пути. Если у пострадавшего имеются зубные протезы, рекомендуется их снять. Также уложите пациента с поднятыми ногами на угол 45 градусов и предотвратите его сидение или стояние.