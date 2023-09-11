Терапевт рассказала о действиях в случае развития анафилактического шока

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В интервью NEWS.ru, терапевт Виктория Иванова напомнила, что скорость развития шоковой реакции зависит от пути попадания аллергена в организм. Реакция на пищу может проявиться в течение 15-90 минут, в то время как внутривенное введение аллергена вызывает реакцию уже через 30-60 секунд.
Если реакция последовала на введение препарата, следует немедленно это прекратить. В случае шока в ответ на укус насекомого, необходимо быстро вытащить жало и приложить к ране что-то холодное. Если речь идёт о попадании аллергена с пищей, надо провести промывание желудка.
Пока не приехали медики за пациентом нужно следить. Если пропадает пульс и отсутствует дыхание следует срочно проводить непрямой массаж сердца. При этом, искусственное дыхание может быть бесполезно, если у человека произошёл отёк гортани. Если есть навыки, можно сделать разрезание гортани (ларинготомию). Также помогут инъекции адреналина и дексаметазона.
До приезда скорой помощи следует наблюдать за состоянием пострадавшего. Если находитесь в помещении, обеспечьте доступ к свежему воздуху, открыв окна, и развяжите одежду. Если у человека возникает тошнота, положите его на левый бок, чтобы предотвратить попадание рвотных масс в дыхательные пути. Если у пострадавшего имеются зубные протезы, рекомендуется их снять. Также уложите пациента с поднятыми ногами на угол 45 градусов и предотвратите его сидение или стояние.