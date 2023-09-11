Стало известно когда пройдет первое заседание обновленного Госсобрания Башкирии

Напомним, что в минувшее воскресенье, 10 сентября, в Башкортостане прошли выборы депутатов в Госсобрание республики. Как сообщила председательница ЦИК Башкирии Илона Макаренко, по единому округу партия «Единая Россия» набрала 68,96% голосов избирателей, следом партия КПРФ — 11,68%, ЛДПР — 7,77%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,35%, «Новые люди» — 3,40%.