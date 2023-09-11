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Стало известно когда пройдет первое заседание обновленного Госсобрания Башкирии

Стало известно когда пройдет первое заседание обновленного Госсобрания Башкирии

11 сентября 2023, 07:30
Фото: 1MI
Дату первого заседания озвучил глава республики Радий Хабиров

В ходе оперативного совещания в правительстве республики Башкортостан Радий Хабиров анонсировал дату первого заседания регионального Госсобрания в обновленном составе. Так, заседание запланировано на 5 октября 2023 года.

«Я уже говорил, что у нас обновление более чем на 50%. Появилось много ярких, интересных людей и, конечно, пожелаем успеха будущему собранию Курултая. Я подписал уже документ, что первое заседание Курултая РБ нового созыва пройдет 5 октября, потому что есть ряд формальных обстоятельств: кто-то должен отказаться от мандата, руководители федеральных политических партий у нас где-то присутствуют, поэтому определённый процесс у нас должен пройти, но пятого мы проведем», — сообщил Радий Хабиров.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 10 сентября, в Башкортостане прошли выборы депутатов в Госсобрание республики. Как сообщила председательница ЦИК Башкирии Илона Макаренко, по единому округу партия «Единая Россия» набрала 68,96% голосов избирателей, следом партия КПРФ — 11,68%, ЛДПР — 7,77%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,35%, «Новые люди» — 3,40%.

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