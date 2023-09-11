Сбербанк продолжает работу над открытием филиала в Китае

Posted 11 сентября 2023, 07:02
Published 11 сентября 2023, 07:02
Modified 11 сентября 2023, 07:04
Updated 11 сентября 2023, 07:04
— Сбер активно приветствует наших партнеров здесь в России, и, конечно, сам помогает развивать бизнес. У нас есть представительство в Китае, мы активно развиваем наше присутствие, работаем над открытием филиала в Китайской Народной Республике, — сказал Александр Ведяхин.
— Россия тоже имеет хорошие технологические наработки. Во время нашего последнего визита в Китай мы обсуждали, чем «Сбер» и Россия могут поделиться с нашими партнерами в Китае, — добавил он.
Сейчас у Сбербанка в Китае работает представительство. В мае Ведяхин говорил, что Сбербанк ожидает открытия своего филиала в Китае до конца текущего года. В начале июля он уточнял, что Сбербанк будет развивать международный бизнес, но не будет иметь дочерних банков, для работы на международных рынках есть другие форматы.
VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).