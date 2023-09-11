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РЭО: Свыше 30 млрд рублей составят инвестиции в сферу обращения с ТКО в ДФО

РЭО: Свыше 30 млрд рублей составят инвестиции в сферу обращения с ТКО в ДФО

11 сентября 2023, 11:55
Фото: 1MI
10 сентября во Владивостоке начал работу Восточный экономический форум. Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал о взаимодействии с регионами ДФО в сфере создания инфраструктуры, касающейся обращения с ТКО.

Глава РЭО на сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла» сообщил, что в рамках ВЭФ-2023 было заключено 16 концессионных соглашений в сфере обращения с ТКО общим объемом инвестиций более 30 млрд рублей. Дорожные карты подписаны со всеми 11 регионами данного округа, пишет vostokmedia.com.

Российский экологический оператор выступает ключевым финансирующим партнером. Он будет готов профинансировать до 95% стоимости проекта, несмотря на повышение ставки до 12%. Буцаев отметил, что на уровне правительства существует договоренность о том, что большую часть денег получает тот, кто первый заходит в так называемую инвестиционную фазу.

Позиция губернатора Магаданской области отмечена как последовательная, работы в регионе продолжаются активно. Инвестиционная фаза проектов в Магаданской области и ЯНАО начнется в 2024 году. В Якутии строительство объектов в сфере обращения с ТКО начнется также в 2024 году.

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