РЭО: Свыше 30 млрд рублей составят инвестиции в сферу обращения с ТКО в ДФО

Российский экологический оператор выступает ключевым финансирующим партнером. Он будет готов профинансировать до 95% стоимости проекта, несмотря на повышение ставки до 12%. Буцаев отметил, что на уровне правительства существует договоренность о том, что большую часть денег получает тот, кто первый заходит в так называемую инвестиционную фазу.