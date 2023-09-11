РЭО: Свыше 30 млрд рублей составят инвестиции в сферу обращения с ТКО в ДФО

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Глава РЭО на сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла» сообщил, что в рамках ВЭФ-2023 было заключено 16 концессионных соглашений в сфере обращения с ТКО общим объемом инвестиций более 30 млрд рублей. Дорожные карты подписаны со всеми 11 регионами данного округа, пишет vostokmedia.com.
Российский экологический оператор выступает ключевым финансирующим партнером. Он будет готов профинансировать до 95% стоимости проекта, несмотря на повышение ставки до 12%. Буцаев отметил, что на уровне правительства существует договоренность о том, что большую часть денег получает тот, кто первый заходит в так называемую инвестиционную фазу.
Позиция губернатора Магаданской области отмечена как последовательная, работы в регионе продолжаются активно. Инвестиционная фаза проектов в Магаданской области и ЯНАО начнется в 2024 году. В Якутии строительство объектов в сфере обращения с ТКО начнется также в 2024 году.