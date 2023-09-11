РЭО: Сахалин — лидер по количеству концессий в сфере ТКО среди регионов ДФО

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Как отмечается, выступление Дениса Буцаева прошло в рамках сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла». Глава РЭО отметил, что присутствие губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко не является случайным, поскольку под его руководством регион стал одним из лидеров в округе по количеству концессионных соглашений, а также статусу их исполнения. Об этом пишет vostokmedia.com.
«Всего подписано пять концессионных соглашений, из них три крупнейшие, которые в общей сложности закрывают фактически все целевые показатели региона не только 2024 года, но 2030-го. И мы, когда разрабатывали совместно с коллегами из Газпромбанка и компанией „Ситиматик“ подобного рода соглашения, то выходили по договоренности с губернатором на решение задач, которые бы опережающим темпом закрывали потребности региона», — сказал Буцаев.
Буцаев также рассказал о работе по проектированию данных объектов: «Мы рассчитываем до конца текущего года зайти в экспертизу для того, чтобы можно было начиная со следующего года приступить к строительству, очень сжатые сроки реализации».
По его словам, компания готова оказать поддержку в финансировании проектов, заключенных в рамках концессионных и инвестиционных соглашений, в размере до 95% от общего объема инвестиций из средств, полученных от размещения облигаций РЭО.
Сессия «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла» состоялась при содействии РЭО в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября.
Приоритетом деятельности РЭО является создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РФ. Цель к 2030 году — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Без построения экономики замкнутого цикла достижение вышеуказанных показателей невозможно.