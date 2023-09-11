РЭО: Сахалин — лидер по количеству концессий в сфере ТКО среди регионов ДФО

«Всего подписано пять концессионных соглашений, из них три крупнейшие, которые в общей сложности закрывают фактически все целевые показатели региона не только 2024 года, но 2030-го. И мы, когда разрабатывали совместно с коллегами из Газпромбанка и компанией „Ситиматик“ подобного рода соглашения, то выходили по договоренности с губернатором на решение задач, которые бы опережающим темпом закрывали потребности региона», — сказал Буцаев.