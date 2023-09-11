«Разработка бесперспективна». Власти Башкирии объявили, что будет с хребтом Ирендык

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Вице-премьер Республики Башкортостан Азамат Абдрахманов заявил, что анализ марганцевых руд Ирендыкского хребта показал бесперспективность его разработки. Из-за этого будет расторгнут контракт с лицензиантом.
Опасения за уникальный горный хребет появились весной этого года. Тогда жители Баймакского района затревожились сообщениями о геологической разведке хребта Ирендык. Активисты считали, что разрешение на геологоразведку, вслед за изучением состава пород, неминуемо приведёт к варварской разработке полезных ископаемых. В защиту природы Баймакского района были проведены народные сходы в Ишмурзино и Темясово. Собрание граждан прошло также в Кусеево, на котором вице-премьер Азамат Абдрахманов попытался успокоить граждан, сказав, что геологоразведка не предполагает разработку недр.
Позже стало известно, что администрация Баймакского района начала преследование активистов, участвовавших в организации народных сходов. Например, глава района попросил прокуратуру провести проверку в отношении участников схода в Темясово. Подтверждающие документы имеются в распоряжении редакции Mkset.
Сегодня на оперативном совещании правительства господин Абдрахманов заявил, что разрабатывать хребет Ирендык не будут. Во всяком случае, из-за марганцевых руд. Ильдар Юмагулов, один из участников народных сходов, в телефонном разговоре с редакцией сказал, что бесперспективность разработки была ясна изначально. По его мнению, если работы всё же будут продолжены, можно будет говорить о заявлении в органы внутренних дел о хищении государственных средств.