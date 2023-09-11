«Разработка бесперспективна». Власти Башкирии объявили, что будет с хребтом Ирендык

Сегодня на оперативном совещании правительства господин Абдрахманов заявил, что разрабатывать хребет Ирендык не будут. Во всяком случае, из-за марганцевых руд. Ильдар Юмагулов, один из участников народных сходов, в телефонном разговоре с редакцией сказал, что бесперспективность разработки была ясна изначально. По его мнению, если работы всё же будут продолжены, можно будет говорить о заявлении в органы внутренних дел о хищении государственных средств.