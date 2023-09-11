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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Вице-премьер Башкирии пообещал не разрабатывать хребет Ирендык

«Разработка бесперспективна». Власти Башкирии объявили, что будет с хребтом Ирендык

11 сентября 2023, 08:25
Фото: Антон Засимов / 1MI

Вице-премьер Башкирии пообещал не разрабатывать хребет Ирендык

Громкое заявление Азамата Абдрахманова прозвучало на оперативном совещании

Вице-премьер Республики Башкортостан Азамат Абдрахманов заявил, что анализ марганцевых руд Ирендыкского хребта показал бесперспективность его разработки. Из-за этого будет расторгнут контракт с лицензиантом.

Опасения за уникальный горный хребет появились весной этого года. Тогда жители Баймакского района затревожились сообщениями о геологической разведке хребта Ирендык. Активисты считали, что разрешение на геологоразведку, вслед за изучением состава пород, неминуемо приведёт к варварской разработке полезных ископаемых. В защиту природы Баймакского района были проведены народные сходы в Ишмурзино и Темясово. Собрание граждан прошло также в Кусеево, на котором вице-премьер Азамат Абдрахманов попытался успокоить граждан, сказав, что геологоразведка не предполагает разработку недр.

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Позже стало известно, что администрация Баймакского района начала преследование активистов, участвовавших в организации народных сходов. Например, глава района попросил прокуратуру провести проверку в отношении участников схода в Темясово. Подтверждающие документы имеются в распоряжении редакции Mkset.

Сегодня на оперативном совещании правительства господин Абдрахманов заявил, что разрабатывать хребет Ирендык не будут. Во всяком случае, из-за марганцевых руд. Ильдар Юмагулов, один из участников народных сходов, в телефонном разговоре с редакцией сказал, что бесперспективность разработки была ясна изначально. По его мнению, если работы всё же будут продолжены, можно будет говорить о заявлении в органы внутренних дел о хищении государственных средств.

#Общество#Экология#Уфа#Новости Башкирии#Азамат Абдрахманов#Идэль Гумеров#Геология#Ирендык
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