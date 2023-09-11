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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Прямые перелеты из Уфы в Ярославль начнут выполняться с 11 сентября

Прямые перелеты из Уфы в Ярославль начнут выполняться с 11 сентября

11 сентября 2023, 06:23
Фото: 1MI
Рейсы будут выполняться дважды в неделю, сообщили в пресс-службе минтранса Башкортостана

Начиная с понедельника, 11 сентября, из международного аэропорта «Уфа» дважды в неделю будет выполняться рейс «Уфа — Ярославль». Перелеты будут выполняться по понедельникам и средам на воздушных судах Bombardier CRJ200.

Сообщается, что время в пути составит 1 час 40 минут. Отправление из Уфы в 12.50.

Напомним, ранее самолёт из Уфы сняли с рейса из-за повреждения двигателя. У прибывшего 31 августа из Уфы в Шереметьево воздушного судна в процессе обязательного послеполётного осмотра обнаружили повреждения.

#Уфа#Международный аэропорт#Аэропорт#Самолеты#Транспорт#Авиакомпании#Авиация#Азамат Нухов
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