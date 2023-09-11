Прямые перелеты из Уфы в Ярославль начнут выполняться с 11 сентября

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Начиная с понедельника, 11 сентября, из международного аэропорта «Уфа» дважды в неделю будет выполняться рейс «Уфа — Ярославль». Перелеты будут выполняться по понедельникам и средам на воздушных судах Bombardier CRJ200.
Сообщается, что время в пути составит 1 час 40 минут. Отправление из Уфы в 12.50.
Напомним, ранее самолёт из Уфы сняли с рейса из-за повреждения двигателя. У прибывшего 31 августа из Уфы в Шереметьево воздушного судна в процессе обязательного послеполётного осмотра обнаружили повреждения.