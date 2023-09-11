Почему бритье налысо не влияет на густоту волос, объясняет врач-дерматолог

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
По словам врача, такой радикальный метод, как бритье налысо, не поможет сделать волосы гуще. Количество волосяных фолликул у человека уже определяется на пятой неделе его развития в материнском организме, и невозможно изменить это количество и, следовательно, густоту волос, пишет Pravda.Ru.
Галлямова отметила, что когда мы видим ребенка, у которого только что были сбриты волосы, кажется, что они стали гуще. На самом деле, первые два года ребенок имеет так называемое лануго — мягкие, тонкие волоски, затем растут «настоящие» волосы.
Она также объяснила, что волосы растут синхронно, поэтому они выпадают одновременно, и мы не ощущаем густоты волос. Со временем волосы начинают расти асинхронно. Поэтому, когда мы сбриваем голову и волосы отрастают (что происходит медленно), густоту волос замечаем только через полгода. При этом они начинают расти в разное время.
Эксперт подчеркнул, что для взрослого человека бритье головы с целью сделать волосы гуще не имеет никакого смысла.