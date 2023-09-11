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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Почему бритье налысо не влияет на густоту волос, объясняет врач-дерматолог

11 сентября 2023, 12:12
Врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова поделилась своим мнением о бритье головы с целью улучшения густоты волос.

По словам врача, такой радикальный метод, как бритье налысо, не поможет сделать волосы гуще. Количество волосяных фолликул у человека уже определяется на пятой неделе его развития в материнском организме, и невозможно изменить это количество и, следовательно, густоту волос, пишет Pravda.Ru.

Галлямова отметила, что когда мы видим ребенка, у которого только что были сбриты волосы, кажется, что они стали гуще. На самом деле, первые два года ребенок имеет так называемое лануго — мягкие, тонкие волоски, затем растут «настоящие» волосы.

Она также объяснила, что волосы растут синхронно, поэтому они выпадают одновременно, и мы не ощущаем густоты волос. Со временем волосы начинают расти асинхронно. Поэтому, когда мы сбриваем голову и волосы отрастают (что происходит медленно), густоту волос замечаем только через полгода. При этом они начинают расти в разное время.

Эксперт подчеркнул, что для взрослого человека бритье головы с целью сделать волосы гуще не имеет никакого смысла.

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