Почему бритье налысо не влияет на густоту волос, объясняет врач-дерматолог

Она также объяснила, что волосы растут синхронно, поэтому они выпадают одновременно, и мы не ощущаем густоты волос. Со временем волосы начинают расти асинхронно. Поэтому, когда мы сбриваем голову и волосы отрастают (что происходит медленно), густоту волос замечаем только через полгода. При этом они начинают расти в разное время.