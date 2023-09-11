Озвучены предварительные итоги выборов депутатов в заксобрание Башкирии

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Сегодня, 11 сентября, были озвучены предварительные итоги выборах депутатов Госсобрания Башкирии.
Так, по единому округу «Единая Россия» набрала 68,96% голосов избирателей, следом партия КПРФ — 11,68%, ЛДПР — 7,77%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,35%, «Новые люди» — 3,40%.
По одномандатным округам избрано представителей от партии «Единая Россия» — 46, КПРФ — 2, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 1, «Новые люди» — 1, «Зеленые» — 1, Самовыдвиженцы — 4.
Как заявила председательница ЦИК РБ Илона Макаренко не обработанными осталось 3% бюллетеней.