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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Озвучены предварительные итоги выборов депутатов в заксобрание Башкирии

Озвучены предварительные итоги выборов депутатов в заксобрание Башкирии

11 сентября 2023, 07:16
Фото: 1MI
Об этом сообщила председательница ЦИК Башкирии Илона Макаренко.

Сегодня, 11 сентября, были озвучены предварительные итоги выборах депутатов Госсобрания Башкирии.

Так, по единому округу «Единая Россия» набрала 68,96% голосов избирателей, следом партия КПРФ — 11,68%, ЛДПР — 7,77%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,35%, «Новые люди» — 3,40%.

По одномандатным округам избрано представителей от партии «Единая Россия» — 46, КПРФ — 2, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 1, «Новые люди» — 1, «Зеленые» — 1, Самовыдвиженцы — 4.

Как заявила председательница ЦИК РБ Илона Макаренко не обработанными осталось 3% бюллетеней.

#Элина Сайфранова
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