Озвучено число жителей Башкирии, у которых обнаружили смертельную болезнь

Согласно данным ведомства, в 85,4% случаев заражение гриппом легкого плеврального синдрома (ГЛПС) происходит в бытовых условиях, таких как поездка в деревню к родственникам, проживание в частном секторе или работа с сеном. Даже домашние мыши могут стать переносчиками инфекции. Достаточно вдохнуть пыль с пола, по которому пробегала грызун, или прикоснуться к нему или его выделениям, чтобы заразиться болезнью. Специалисты Роспотребнадзора разработали информационные карточки, которые содержат рекомендации о том, как предотвратить инфицирование.