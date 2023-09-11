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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Озвучено число жителей Башкирии, у которых обнаружили смертельную болезнь

Озвучено число жителей Башкирии, у которых обнаружили смертельную болезнь

11 сентября 2023, 11:23
Фото: 1MI
Данные об опасном заболевании и его статистике раскрыли в пресс-службе ведомства.

За первые пять месяцев текущего года количество заболевших мышиной лихорадкой в Башкирии достигло 548 человек. Этот показатель превышает аналогичный период предыдущих лет в 3,5 раза.

Согласно данным ведомства, в 85,4% случаев заражение гриппом легкого плеврального синдрома (ГЛПС) происходит в бытовых условиях, таких как поездка в деревню к родственникам, проживание в частном секторе или работа с сеном. Даже домашние мыши могут стать переносчиками инфекции. Достаточно вдохнуть пыль с пола, по которому пробегала грызун, или прикоснуться к нему или его выделениям, чтобы заразиться болезнью. Специалисты Роспотребнадзора разработали информационные карточки, которые содержат рекомендации о том, как предотвратить инфицирование.

Ранее Mkset сообщал о введении карантина в Чишминском районе. Причиной послужило бешенство домашних животных, обнаруженное в личном подсобном хозяйстве. По указу главы республики, эпизоотическим очагом (местом, откуда началось распространение заболевания) обозначен двор по улице Целинной в деревне Арово Чишминского района. Вся деревня Арово названа «неблагополучным пунктом».

#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здоровье#Виалина Ахсанова
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