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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Названа причины смерти туриста из Башкирии, который погиб на горе Ялангас

Названа причины смерти туриста из Башкирии, который погиб на горе Ялангас

11 сентября 2023, 12:52
Фото: 1MI
Стали известны подробности инцидента.

Первопричиной кончины мужчины, по предварительным данным, является гипотермия — переохлаждение. Вместе с тем, на данным момент продолжается проведение лабораторных анализов, сообщили «Башинформу» источник в правоохранительных органах.

Напомним, 43-летний Айрат Я. принимал участие в марафоне «Уральский барс», организованном русским географическим обществом. В ходе забега участники должны были взойти на гору Ялангас в Белорецком районе, что мужчина и сделал, однако после этого домой он не вернулся. Тогда его супруга и забила тревогу. Спасательные работы были начаты 4 сентября. Волонтеры и кинологи регионального госкомитета по ЧС принимали участие в спасательных работах, а также был задействован пожарно-спасательный вертолет Ка-32.

#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Туристы#Происшествие#Виалина Ахсанова#Гора Ялангас
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