Названа причины смерти туриста из Башкирии, который погиб на горе Ялангас

Напомним, 43-летний Айрат Я. принимал участие в марафоне «Уральский барс», организованном русским географическим обществом. В ходе забега участники должны были взойти на гору Ялангас в Белорецком районе, что мужчина и сделал, однако после этого домой он не вернулся. Тогда его супруга и забила тревогу. Спасательные работы были начаты 4 сентября. Волонтеры и кинологи регионального госкомитета по ЧС принимали участие в спасательных работах, а также был задействован пожарно-спасательный вертолет Ка-32.