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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Молодой ученый придумал «чемоданчик» для домашнего восстановления после инсульта

Молодой ученый придумал «чемоданчик» для домашнего восстановления после инсульта

11 сентября 2023, 09:45
Фото: 1MI
Медико-социальная разработка молодого ученого из Белгорода уже помогла множеству пациентов вернуть мелкую моторику после перенесенного кровоизлияния в мозг. Теперь исследователь хочет внедрить изобретение в как можно большее число клиник и реабилитационных центров.

Рассказываем о нетипичном комплексе для восстановления в новом выпуске проекта «Х-Разработка».

Инсульт — это заболевание многих

Согласно статистике, за 2019 год во всем мире инсульт поразил 12,2 млн чел. Из них в России — 558 тыс. По данным исследований, к труду возвращается менее 20% больных. Восстановление после инсульта — проблема, требующая решения здесь и сейчас.

И такое решение предлагает разработка молодого ученого из Белгорода Владислава Дубровы, создавшего реабилитационное устройство для пациентов после инсульта.

Несколько слов об ученом

Владислав Дуброва — врач-ординатор (рентгенолог), аспирант по специальности «Внутренние болезни», ассистент кафедры факультетской терапии Медицинского института Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ»).

За свой вклад в науку молодой ученый неоднократно был отмечен на уровне не только университета, но и региона, и даже страны. В настоящий момент Владислав также работает в областной клинической больнице им. Святителя Иоасафа.

О разработке

Разработка молодого российского ученого представляет собой «кейс-чемоданчик», состоящий из функциональных элементов, собранных по типу бизиборда: интерактивная деревянная доска напоминает детскую игрушку, на которой закреплены предметы ежедневного пользования (розетка, выключатель, шпингалет, шнурки и другие развивающие элементы). Главный смысл этого проекта заключается в восстановлении бытовых навыков человека, пострадавшего от инсульта, поэтому набор упражнений, входящих в кейс, оказывает реабилитационный эффект на пациентов, прошедших первичное восстановление, путем развития мелкой моторики рук.

В ходе разработки данного устройства было сделано более 10-ти видов досок. После клинического испытания и прохождения этического комитета был создан один универсальный бизиборд, подходящий большинству пациентов, который в настоящий момент и используется в реабилитационных целях.

«Все пациенты — своего рода дети, которые получили нарушение функции, несовместимые с нормальным проживанием. Эти люди не могут сами себя обслужить: покормить, почистить зубы, расчесаться — наш проект направлен на то, чтобы научить держать ложку, заново разговаривать простыми фразами, ставить подпись», — говорит Владислав Дуброва о причинно-следственной зависимости проблемы со своей разработкой.

Фото: 1MI

Как происходит весь процесс?

Люди, перенесшие инсульт, требуют особого внимания, поэтому команда Владислава сопровождает каждого пациента индивидуально от одного до шести месяцев: волонтеры приезжают к человеку, нуждающемуся в помощи, и в домашних условиях занимаются с ним, что способствует достижению лучших результатов.

Главное для молодого ученого и его команды — прогресс, который они видят у каждого больного.

Апробация и поддержка

По словам и. о. проректора по науке и инновациям НИУ БелГу Николая Репникова,

Белгородский национальный исследовательский университет оказал поддержку данной разработке, он уже апробирован на нескольких площадках и получил финансовую помощь в рамках программы «Приоритет 2030».

Перспективы

В настоящий момент Владислав Дуброва стремится максимально осветить этот проект, получить грантовую поддержку и внедрить его на большое количество нуждающихся в реабилитации людей на территории Белгородской области.

Молодой ученый не собирается останавливаться на достигнутом и планирует создать «умный кейс-чемоданчик» с электронными узлами, которые позволят подобрать индивидуальную программу реабилитации отдельного пациента с коррекцией «начинки» бизиборда.

Союз науки и медицины — ключ к благополучному будущему России

Научные исследования в области медицины не только перспективная область развития для молодых ученых, но и очень значимая составляющая здорового будущего населения нашей страны. Благодаря таким ученым, как Владислав Дуброва, внедряющим уникальные медико-социальные разработки, благополучие и здоровье россиян в надежных руках.

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