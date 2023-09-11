Минтруда раскрыл районы Уфы с самым низким показателем трудоустройства граждан

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
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Updated Сегодня, 04:14
Так, наиболее высокий уровень трудоустройства по состоянию на 1 августа был зафиксирован в Орджоникидзевском районе Уфы — 73,1%. На второй строчке рейтинга Демский район — 70,3%. Замыкает тройку лидеров Ленинский район — 63%.
Далее следуют Калининский и октябрьский районы — 58,6% и 47,7% соответственно. Наиболее низкие показатели были зафиксированы в Советском районе — 42,8%.
Ранее министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии опубликовало данные об уровне безработицы в разных районах Уфы. По данным министерства, в среднем по городу показатель равен 0,61%.