Минтруда раскрыл районы Уфы с самым низким показателем трудоустройства граждан

Так, наиболее высокий уровень трудоустройства по состоянию на 1 августа был зафиксирован в Орджоникидзевском районе Уфы — 73,1%. На второй строчке рейтинга Демский район — 70,3%. Замыкает тройку лидеров Ленинский район — 63%.