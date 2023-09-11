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Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

Названы районы Уфы с наиболее высоким уровнем трудоустройства граждан

Минтруда раскрыл районы Уфы с самым низким показателем трудоустройства граждан

11 сентября 2023, 04:12
Фото: Midjourney

Названы районы Уфы с наиболее высоким уровнем трудоустройства граждан

Речь идет о трудоустройстве жителей органами службы занятости, пояснили в министерстве

Так, наиболее высокий уровень трудоустройства по состоянию на 1 августа был зафиксирован в Орджоникидзевском районе Уфы — 73,1%. На второй строчке рейтинга Демский район — 70,3%. Замыкает тройку лидеров Ленинский район — 63%.

Далее следуют Калининский и октябрьский районы — 58,6% и 47,7% соответственно. Наиболее низкие показатели были зафиксированы в Советском районе — 42,8%.

Ранее министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии опубликовало данные об уровне безработицы в разных районах Уфы. По данным министерства, в среднем по городу показатель равен 0,61%.

#Общество#Экономика#Охрана труда#Новости Уфы#Трудоустройство#Трудовой Кодекс#Работа#Азамат Нухов
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