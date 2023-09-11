Константин Владимирович Церазов: «Рынок может продолжить восходящее движение»

Порадовала нефть, которая на фоне ожиданий продолжения сокращения добычи со стороны России и Саудовской Аравии и надежд на восстановление спроса в Китае в августе обновила годовые максимумы, прибавив за август порядка 1,5%. Среди инвестиционных идей месяца следует отметить акции Магнита, который завершил выкуп акций у зарубежных инвесторов, а также Лукойла — на фоне ожиданий дивидендов и обратного выкупа акций у нерезидентов с дисконтом до 25%, отмечает экс-топ-менеджер «Открытия» Константин Церазов. Список отчитавшихся компаний в августе пополнился эмитентами, которые решили вернуться к открытию финансовых показателей — так, по МСФО отчитались ОГК-2 и ГК «ПИК».