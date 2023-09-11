Итоги выборов депутатов в Курултай, гигантские грибы и бешенный водитель маршрутки

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Сегодня, 11 сентября, были озвучены предварительные итоги выборах депутатов Госсобрания Башкирии. Так, по единому округу «Единая Россия» набрала 68,96% голосов избирателей, следом партия КПРФ — 11,68%, ЛДПР — 7,77%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,35%, «Новые люди» — 3,40%.
Уфимка Мария Ж. рассказала в соцсетях о ситуации, случившейся ранее на автобусном маршруте № 51А. По её словам, после того, как у её сына при попытке расплатиться за проезд не прошла оплата по карте, несмотря на то, что ребенок попытался найти компромисс и предложил перевести деньги на счет по номеру телефона водителя, тот просто отобрал у него карту и уехал.
Стало известно когда пройдет первое заседание обновленного Госсобрания Башкирии. В ходе оперативного совещания в правительстве республики Башкортостан Радий Хабиров анонсировал дату первого заседания регионального Госсобрания в обновленном составе. Так, заседание запланировано на 5 октября 2023 года.
В социальных сетях появилось видео с необычной находкой местной жительницы. В поле женщина обнаружила урожай гигантских грибов. Автор видео утверждает, что необычные грибы являются шампиньонами. В комментариях между тем, женщину предупреждают, что это вовсе не шампиньоны, а дождевики.
Начиная с понедельника, 11 сентября, из международного аэропорта «Уфа» дважды в неделю будет выполняться рейс «Уфа — Ярославль». Перелеты будут выполняться по понедельникам и средам на воздушных судах Bombardier CRJ200. Сообщается, что время в пути составит 1 час 40 минут.
Стала известна судьба памятника Салавату Юлаеву в Уфе. В данный момент скульптура и ее конструктивная часть находятся в недопустимом и аварийном состоянии. Планом предусмотрено восстановление скульптуры в условиях мастерской. Из-за этого ее необходимо демонтировать с пьедестала и перевезти в специально оборудованное место. В ходе реставрации, оригинальное состояние чугунной оболочки будет сохранено. Работники восстановят элементы крепления отливок, залатают трещины, выполнят защитную обработку от коррозии и обновят лакокрасочное покрытие.
Отец обнаружил тело своего 15-летнего сына под окнами многоэтажки. Момент смерти подростка произошел, когда его родители находились дома и смотрели телевизор. Чувствуя сквозняк в квартире, мужчина решил проверить в чем дело. Открыв окно, он увидел своего сына лежащим на асфальте. По известной информации, подросток боялся провалить ОГЭ и принял решение наложить на себя руки. Также известно, что в прощальной записке он просил не скрывать причины такого решения и рассказать всё его учительнице.
Названа причина смерти туриста из Башкирии, который погиб на горе Ялангас. Первопричиной кончины мужчины, по предварительным данным, является гипотермия — переохлаждение. Вместе с тем, на данным момент продолжается проведение лабораторных анализов