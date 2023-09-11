Итоги выборов депутатов в Курултай, гигантские грибы и бешенный водитель маршрутки

Уфимка Мария Ж. рассказала в соцсетях о ситуации, случившейся ранее на автобусном маршруте № 51А. По её словам, после того, как у её сына при попытке расплатиться за проезд не прошла оплата по карте, несмотря на то, что ребенок попытался найти компромисс и предложил перевести деньги на счет по номеру телефона водителя, тот просто отобрал у него карту и уехал.