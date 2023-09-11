«Интеррос» и Atomyze создали российский аналог NFT-токена на предметы искусства

Первым этапом проекта на платформе Atomyze стал выпуск NFT-токенов на три фрески школы Рафаэля из коллекции Государственного Эрмитажа: «Венера и Амур на дельфинах, Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу» (XVI век). Уникальность проявляется в возможности только для покупателей токенов сохранить визуальный облик произведений искусства до проведения реставрационных работ. Благодаря применению технологии блокчейн удастся «записать» и отследить весь процесс работы с произведением искусства от начального состояния до конечного результата после реставрации.