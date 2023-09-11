«Интеррос» и Atomyze создали российский аналог NFT-токена на предметы искусства

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Как пишет издание newizv.ru, в России впервые был реализован выпуск NFT-токенов без участия иностранных компаний. Национальная токенизационная платформа Atomyze будет заниматься размещением и оборотом созданных цифровых финансовых активов. Идентификация участников и приобретателей токенов будет осуществляться на ресурсах Росбанка. Приобретение токенов также дает возможность стать членом Клуба цифровых меценатов Государственного Эрмитажа, что позволит участвовать в культурных мероприятиях.
Первым этапом проекта на платформе Atomyze стал выпуск NFT-токенов на три фрески школы Рафаэля из коллекции Государственного Эрмитажа: «Венера и Амур на дельфинах, Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу» (XVI век). Уникальность проявляется в возможности только для покупателей токенов сохранить визуальный облик произведений искусства до проведения реставрационных работ. Благодаря применению технологии блокчейн удастся «записать» и отследить весь процесс работы с произведением искусства от начального состояния до конечного результата после реставрации.
Кирилл Гаврилин, заведующий кафедрой истории искусства и гуманитарных наук МГХПА имени С. Г. Строганова и член-корреспондент Российской академии художеств, отмечает, что новые технологии привлекают внимание широкой аудитории со всего мира к истории искусства, включая музейные коллекции, и развивают интерес к ним в новом поколении.
Глава компании «Интеррос» Сергей Батехин подчеркивает, что ЦФА (цифровые финансовые активы) сейчас затрагивают и произведения искусства. Одной из задач проекта является привлечение внимания к такой сфере искусства, как реставрация. Токены являются уникальной технологией, которая в цифровом виде сохраняет образ объекта искусства в его исходном виде перед реставрацией.
Кроме того, собранные средства будут направлены на реставрацию других предметов искусства из коллекции Государственного Эрмитажа, что поможет сохранению культурного наследия и расширению возможностей музейных коллекций. В будущем ожидается, что проект привлечет все больше участников.