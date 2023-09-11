Безусловный успех: Радий Хабиров поделился впечатлениями о выборах в Госсобрание РБ

Напомним, согласно данным экзитпола, в рамках голосования партия «Единая Россия» набрала 48-65%. Далее КПРФ — 10-21% голосов избирателей, «Справедливая Россия — Патриоты — за праву» — 8-13%, ЛДПР — 7-14%, «Новые люди» — 2-4%. По данным ЦИК РБ на 20:00, явка на избирательных участках в республике составила 1 430 087 избирателей (47,8%).