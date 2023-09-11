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Безусловный успех: Радий Хабиров поделился впечатлениями о выборах в Госсобрание РБ

Безусловный успех: Радий Хабиров поделился впечатлениями о выборах в Госсобрание РБ

11 сентября 2023, 06:08
Фото: 1MI
Радий Хабиров подчеркнул, что суммарно в выборах приняли участие более 50 процентов избирателей

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался об итогах проведения выборов депутатов регионального Госсобрания, прошедших в Башкирии днем ранее, 10 сентября. В частности, комментируя выборы, глава республики выразил уверенность в успехе кандидатов от партии «Единая Россия».

«В выборах приняли участие более 50 процентов избирателей. Они были конкурентными, так, например, на один мандат депутата Госсобрания Башкортостана претендовало 8 человек, была активная борьба. Пока идет подсчет голосов. Благодаря тому, что весь этот электоральный период партия была рядом с людьми, она оказывала помощь жителям во время коронавирусной инфекции, и сейчас она оказывает помощь нашим воинам, мы абсолютно уверены в безусловном успехе „Единой России“ в Башкортостане», — отметил Радий Хабиров.

Напомним, согласно данным экзитпола, в рамках голосования партия «Единая Россия» набрала 48-65%. Далее КПРФ — 10-21% голосов избирателей, «Справедливая Россия — Патриоты — за праву» — 8-13%, ЛДПР — 7-14%, «Новые люди» — 2-4%. По данным ЦИК РБ на 20:00, явка на избирательных участках в республике составила 1 430 087 избирателей (47,8%).

#Политика#Общество#Выборы#Хабиров Радий Фаритович#Азамат Нухов
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