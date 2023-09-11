ДВО РАН поможет Сахалинской области разработать маршруты для роста экономики

«Вместе мы будем создавать в островном регионе благоприятные условия для формирования и развития наиболее высокотехнологичных и наукоемких отраслях. Также сотрудники ДВО РАН помогут совершенствованию системы предупреждения об опасных природных явлениях, таких как цунами, тайфуны, штормы, оползни, снежные заносы. Это поможет нам более эффективно реагировать на возникающие угрозы, защищать жизнь и здоровье людей, сохранять имущество», — пояснил на полях ВЭФ-2023 губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.