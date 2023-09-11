Дорожный инцидент в Башкирии унёс жизни двоих человек

Сообщается, что инцидент произошел около 20:00 на 79-м километре автодороги Уфа-Янаул. В результате встречного столкновения «Кiа Riо» и «Nissan X-Trail» погибла 18-летняя пассажирка первого авто — девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.