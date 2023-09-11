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Два человека погибло на дороге в Башкирии в результате столкновения двух авто

Дорожный инцидент в Башкирии унёс жизни двоих человек

11 сентября 2023, 03:29
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана// Telegram

Два человека погибло на дороге в Башкирии в результате столкновения двух авто

Также двое человек пострадали в результате ДТП — им потребовалась помощь медиков, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции

Сообщается, что инцидент произошел около 20:00 на 79-м километре автодороги Уфа-Янаул. В результате встречного столкновения «Кiа Riо» и «Nissan X-Trail» погибла 18-летняя пассажирка первого авто — девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Позднее стало известно, что в медучреждении скончался 22-летний водитель Кia из Балтачевского района. Водителю «Кiа» и пассажиру Nissan потребовалась медицинская помощь.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана// Telegram

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

#Происшествия#ДТП с пострадавшими#ГИБДД#Смертельное ДТП#ДТП#Новости Башкирии#Транспорт#Азамат Нухов
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