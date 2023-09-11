Демонтируют: стала известна судьба памятника Салавату Юлаеву в Уфе

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Как следует из акта экспертизы, в данный момент скульптура и ее конструктивная часть находятся в недопустимом и аварийном состоянии. Планом предусмотрено восстановление скульптуры в условиях мастерской. Из-за этого ее необходимо демонтировать с пьедестала и перевезти в специально оборудованное место. В ходе реставрации, оригинальное состояние чугунной оболочки будет сохранено. Работники восстановят элементы крепления отливок, залатают трещины, выполнят защитную обработку от коррозии и обновят лакокрасочное покрытие.
Будет произведена замена гранитных плит на постаменте на аналогичные из черного полированного гранита. Ключевые параметры, такие как форма, размеры и расположение блоков, останутся неизменными. Прежде чем провести демонтаж старых блоков, будут сняты их шаблоны. Кроме того, планируется восстановление исторического облика кургана.
Когда именно начнутся реставрационные работы, не уточняется.
Ранее Mkset сообщал о том, что памятник планировали убрать на целый год. Специалисты по результатам исследования состояния монумента склонялись к тому, что памятник необходимо снимать с постамента и реставрировать в специальной мастерской.