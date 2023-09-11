Демонтируют: стала известна судьба памятника Салавату Юлаеву в Уфе

Как следует из акта экспертизы, в данный момент скульптура и ее конструктивная часть находятся в недопустимом и аварийном состоянии. Планом предусмотрено восстановление скульптуры в условиях мастерской. Из-за этого ее необходимо демонтировать с пьедестала и перевезти в специально оборудованное место. В ходе реставрации, оригинальное состояние чугунной оболочки будет сохранено. Работники восстановят элементы крепления отливок, залатают трещины, выполнят защитную обработку от коррозии и обновят лакокрасочное покрытие.