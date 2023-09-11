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Буцаев: ЦФО, СЗФО и Урал заключили больше всего концессионных соглашений в сфере ТКО

Буцаев: ЦФО, СЗФО и Урал заключили больше всего концессионных соглашений в сфере ТКО

11 сентября 2023, 17:09
Фото: piqsels.com
Центральный, Северо-Западный и Уральский федеральные округа наиболее активно включились в работу по заключению концессионных соглашений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Об этом в рамках сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла», которая проходила при поддержке Российского экологического оператора в рамках Восточного экономического форума, заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, пишет gorod55.ru.

Как отметил глава РЭО, на сегодняшний день наиболее активными являются Центральный, Северо-Западный и Уральский округа. Имеется активное движение в Южном федеральном округе, достаточно крупные концессии готовятся в Краснодарском крае. Вместе с тем Дальневосточный округ находится несколько ниже, чем остальные федеральные округа.

«И Крым мы реализуем в рамках поручения президента по отдельной программе, там уже приступили к строительству, объекты будут введены в 2024 году, также проблем с реализацией реформы не видим», — сообщил Денис Буцаев, выступая на сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла».

По словам Буцаева, в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» в каждом из восьми федеральных округов будут построены экопромышленные парки. Данные проекты уже запроектированы и прошли экспертизу. Поскольку строительство уже активно ведется, предполагаемая дата сдачи объектов в эксплуатацию — 2024 год, подчеркнул Буцаев.

«Но естественно, ориентация на то, чтобы площадка не была построена просто ради самой площадки, а мы там увидели конкретных резидентов», — добавил он.

Предприятия экопромышленного парка Дальневосточного федерального округа разместятся на территории Приморского края. «Здесь есть некоторые сложности с подбором резидентов. Мы договорились, что проведем встречу с утилизаторами всех субъектов, входящих в округ, для того чтобы активизировать их решения, связанные с размещением на площадке парка. Рассчитываем, что Приморье не окажется в числе регионов, в которых экопромышленные парки будут недозагружены», — указал Денис Буцаев. Он также акцентировал внимание, что в ряде регионов объем заявок уже кратно превышает возможности размещения.

Напомним, с 10 по 13 сентября во Владивостоке проходят мероприятия Восточного экономического форума.

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