Буцаев: ЦФО, СЗФО и Урал заключили больше всего концессионных соглашений в сфере ТКО

Предприятия экопромышленного парка Дальневосточного федерального округа разместятся на территории Приморского края. «Здесь есть некоторые сложности с подбором резидентов. Мы договорились, что проведем встречу с утилизаторами всех субъектов, входящих в округ, для того чтобы активизировать их решения, связанные с размещением на площадке парка. Рассчитываем, что Приморье не окажется в числе регионов, в которых экопромышленные парки будут недозагружены», — указал Денис Буцаев. Он также акцентировал внимание, что в ряде регионов объем заявок уже кратно превышает возможности размещения.