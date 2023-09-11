«Будем включаться»: глава Башкирии сделал важное заявление по отопительному сезону

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Глава Башкирии отдал поручение чиновникам по вопросу отопления в многоквартирных домах республики. В частности, было отмечено, что к отопительному сезону регион готов.
— Вместе с министерством ЖКХ и главами муниципалитетов внимательно мониторьте погодную ситуацию. У нас все готово. Как только температурный режим достигнет отрицательных, соответственно, будем включаться, — обратился Радий Хабиров к вице-премьеру Марзаеву.
Главам муниципалитетов также было поручено координировать работу с МинЖКХ.