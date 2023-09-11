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Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

«Будем включаться»: глава Башкирии сделал важное заявление по отопительному сезону

«Будем включаться»: глава Башкирии сделал важное заявление по отопительному сезону

11 сентября 2023, 07:38
Фото: 1MI
Об этом Радий Хабиров сообщил сегодня, 11 сентября, в ходе оперативного совещания в ЦУРе РБ.

Глава Башкирии отдал поручение чиновникам по вопросу отопления в многоквартирных домах республики. В частности, было отмечено, что к отопительному сезону регион готов.

— Вместе с министерством ЖКХ и главами муниципалитетов внимательно мониторьте погодную ситуацию. У нас все готово. Как только температурный режим достигнет отрицательных, соответственно, будем включаться, — обратился Радий Хабиров к вице-премьеру Марзаеву.

Главам муниципалитетов также было поручено координировать работу с МинЖКХ.

#Общество#Город#Элина Сайфранова#Башкирия#Отопительный сезон#Отопление#Новости Башкирии#Новости Уфы
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