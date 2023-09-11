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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Боялся не сдать экзамены: в Уфе под окнами многоэтажки нашли тело подростка

Боялся не сдать экзамены: в Уфе под окнами многоэтажки нашли тело подростка

11 сентября 2023, 10:53
Фото: 1MI
Отец обнаружил тело своего 15-летнего сына под окнами многоэтажки

Момент смерти подростка произошел, когда его родители находились дома и смотрели телевизор. Чувствуя сквозняк в квартире, мужчина решил проверить в чем дело. Открыв окно, он увидел своего сына лежащим на асфальте, рассказывает телеграмм-канал Mash Batash.

По известной информации, подросток боялся провалить ОГЭ и принял решение наложить на себя руки. Также известно, что в прощальной записке он просил не скрывать причины такого решения и рассказать всё его учительнице.

В его школе, где он учился, отношение к нему и его семье было положительным. Соседи и учителя характеризовали семью Рината (имя изменено) в высших тонах.

Ранее Mkset сообщал, что девочка из Уфы угрожала наложить на себя руки из-за того, что она не помогла по дому. Известно, что родители вызывали полицию и скорую, а Арина (имя изменено) была доставлена в клинику.

#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Происшествие#Виалина Ахсанова
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