Боялся не сдать экзамены: в Уфе под окнами многоэтажки нашли тело подростка

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Момент смерти подростка произошел, когда его родители находились дома и смотрели телевизор. Чувствуя сквозняк в квартире, мужчина решил проверить в чем дело. Открыв окно, он увидел своего сына лежащим на асфальте, рассказывает телеграмм-канал Mash Batash.
По известной информации, подросток боялся провалить ОГЭ и принял решение наложить на себя руки. Также известно, что в прощальной записке он просил не скрывать причины такого решения и рассказать всё его учительнице.
В его школе, где он учился, отношение к нему и его семье было положительным. Соседи и учителя характеризовали семью Рината (имя изменено) в высших тонах.
Ранее Mkset сообщал, что девочка из Уфы угрожала наложить на себя руки из-за того, что она не помогла по дому. Известно, что родители вызывали полицию и скорую, а Арина (имя изменено) была доставлена в клинику.