«Беспредел»: водитель автобуса в Уфе забрал карту у ребенка из-за не прошедшей оплаты

Как рассказывает Мария, инцидент произошел в пятницу, 8 сентября. Её сын вместе с друзьями сели в автобус Башавтотранс маршрут № 51А на остановке «ГДК». Доехав до своей остановки, он дал водителю свою банковскую карту для оплаты проезда, однако оплата не прошла. Женщина подчеркивает, что до этого у одного из друзей мальчика также возникли проблемы при оплате банковской картой, но у мальчика оказалась при себе карта «Алга» — оплата по ней прошла без затруднений.