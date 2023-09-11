«Беспредел»: водитель автобуса в Уфе забрал карту у ребенка из-за не прошедшей оплаты

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Уфимка Мария Ж. рассказала в соцсетях о ситуации, случившейся ранее на автобусном маршруте № 51А. По её словам, после того, как у её сына при попытке расплатиться за проезд не прошла оплата по карте. Несмотря на то, что ребенок попытался найти компромисс и предложил перевести деньги на его счет по номеру телефона, водитель автобуса просто отобрал у него карту и уехал.
Как рассказывает Мария, инцидент произошел в пятницу, 8 сентября. Её сын вместе с друзьями сели в автобус Башавтотранс маршрут № 51А на остановке «ГДК». Доехав до своей остановки, он дал водителю свою банковскую карту для оплаты проезда, однако оплата не прошла. Женщина подчеркивает, что до этого у одного из друзей мальчика также возникли проблемы при оплате банковской картой, но у мальчика оказалась при себе карта «Алга» — оплата по ней прошла без затруднений.
«Сын попросил вернуть ему его карту, показал водителю, что на счету деньги есть и предложил перевести оплату за проезд ему лично. На что, водитель сказал: „Нет, ищи деньги!“. Где он их должен был найти, хочу спросить?» — говорит Мария Ж.
После этого, по словам Марии, её сын с другом вышли, а водитель так и уехал, забрав с собой карту. Женщина пребывает в недоумении и задается вопросом: «что должны были делать дети в сложившейся ситуации, когда водитель отказывается от предложенных альтернатив, а после исчезает, забрав с собой карту?»
«Водитель мог бы тогда сказать: „Хорошо, поедете со мной на конечную остановку (до нее оставалось 3 остановки), звоните родителям, пусть деньги везут“. Я бы сама лично принесла деньги, ещё бы извинилась, за сложившуюся ситуацию! Или как-то по другому решили бы этот вопрос. Что за беспредел! В автобусе нет кондуктора, валидатор был, но он не работал», — рассказывает Мария Ж.
По словам Марии, узнав о произошедшем, она направила претензию в «Башатотранс» и написала заявление в полицию о краже карты. На обращение, оставленное уфимкой в соцсетях, отреагировали в минтрансе Башкортостана, сообщив, что обращение было принято в работу — ГУП «Башавтотранс» должен будет предоставить ответ до 15 сентября.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset направил запрос в ГУП «Башавтотранс». Мы опубликуем комментарий сразу после получения.