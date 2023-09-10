Женщина из Башкирии перевела «целителю» из телевизора около 1,5 млн рублей

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
О целительнице 82-летняя пенсионерка узнала из телевизора. В августе она решила обратиться к ней за помощью, однако на звонок ответил сотрудник горячей линии, пообещавший передать целительнице её обращение.
Через некоторое время женщине позвонил неизвестный и представился помощником ведуньи. Он пообещал провести обряд, с помощью которого у её мужа нормализуется давление, а также улучшится память. Пенсионерка перевела тому немалую сумму денег за данную услугу — 20 000 рублей, однако для этого ей пришлось сначала идти на почту, где перевод произвести не удалось, а после в салон сотовой связи. Там её пытались отговорить переводить деньги мошенникам, но тщетно.
Названый «заместитель» позвонил вновь и сообщил, что обряд не сработал и нужен второй, намного мощнее предыдущего. Тогда горожанка Салавата отдала мошенникам ещё 400 000 рублей, которые позднее ей обещали вернуть, однако возникли некие сложности, потребовавшие её около миллиона.
Как итог, своих денег женщина так и не увидела, поскольку не перевела всю нужную сумму. Тогда уже она обратилась за помощью к знакомым, которые и смогли раскрыть ей глаза на происходящее. Лишь после этого та обратилась в правоохранительные органы.