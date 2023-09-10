Женщина из Башкирии перевела «целителю» из телевизора около 1,5 млн рублей

Через некоторое время женщине позвонил неизвестный и представился помощником ведуньи. Он пообещал провести обряд, с помощью которого у её мужа нормализуется давление, а также улучшится память. Пенсионерка перевела тому немалую сумму денег за данную услугу — 20 000 рублей, однако для этого ей пришлось сначала идти на почту, где перевод произвести не удалось, а после в салон сотовой связи. Там её пытались отговорить переводить деньги мошенникам, но тщетно.