В ЦИК Башкирии прокомментировали сообщение о вбросах бюллетеней на одном из участков

В ЦИКе Башкирии сообщили о том, что соответствующая жалоба к ним поступила. Известно, что по факту обращения в суд было направлено исковое заявление об отстранении председателя УИК от участия в работе участковой избирательной комиссии избирательного участка № 504. Заявление также было направлено и в полицию для установления обстоятельств происшествия.