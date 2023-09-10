В ЦИК Башкирии прокомментировали сообщение о вбросах бюллетеней на одном из участков

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Сегодня, 10 сентября, в Башкирии проходят выборы депутатов в Госсобрания VII созыва. Так, в социальных сетях появилась информация о том, что на участке №504 в Нефтекамске якобы был зафиксирован вброс бюллетеней. В частности, наблюдатель от одной из партии заметил в ящике пачку бюллетеней.
В ЦИКе Башкирии сообщили о том, что соответствующая жалоба к ним поступила. Известно, что по факту обращения в суд было направлено исковое заявление об отстранении председателя УИК от участия в работе участковой избирательной комиссии избирательного участка № 504. Заявление также было направлено и в полицию для установления обстоятельств происшествия.
На самом избирательном участке было решено заклеить прорези стационарного ящика для голосования №1. Уже после окончания голосования избирательная комиссия будет рассматривать вопрос о признании бюллетеней в ящике недействительными.