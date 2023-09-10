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Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

В ЦИК Башкирии прокомментировали сообщение о вбросах бюллетеней на одном из участков

В ЦИК Башкирии прокомментировали сообщение о вбросах бюллетеней на одном из участков

10 сентября 2023, 14:28
Фото: 1MI
Сообщение о предполагаемом вбросе на избирательном участке поступило из Нефтекамска.

Сегодня, 10 сентября, в Башкирии проходят выборы депутатов в Госсобрания VII созыва. Так, в социальных сетях появилась информация о том, что на участке №504 в Нефтекамске якобы был зафиксирован вброс бюллетеней. В частности, наблюдатель от одной из партии заметил в ящике пачку бюллетеней.

В ЦИКе Башкирии сообщили о том, что соответствующая жалоба к ним поступила. Известно, что по факту обращения в суд было направлено исковое заявление об отстранении председателя УИК от участия в работе участковой избирательной комиссии избирательного участка № 504. Заявление также было направлено и в полицию для установления обстоятельств происшествия.

На самом избирательном участке было решено заклеить прорези стационарного ящика для голосования №1. Уже после окончания голосования избирательная комиссия будет рассматривать вопрос о признании бюллетеней в ящике недействительными.

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