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Published Сегодня, 09:31

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Updated Сегодня, 09:33

В ЦИК Башкирии озвучили количество проголосовавших на первую половину дня

В ЦИК Башкирии озвучили количество проголосовавших на первую половину дня

10 сентября 2023, 09:31
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Сегодня, 10 сентября, на территории республики проходят выборы депутатов.

На 12 часов дня количество проголосовавших избирателей составило 16,89%. Такую информацию сообщил зампредседателя ЦИК Башкирии во время брифинга в уфимском Общественном пресс-центре «Выборы — 2023».

Ранее Mkset писал о том, что для наблюдения за процессом голосования «Ростелеком» подготовил и организовал специальную систему видеонаблюдения, которая будет передавать происходящее в избирательных участках в режиме реального времени.

#Политика#Выборы#Новости Башкирии#Брифинг#Анна Савельева#ЦИК Башкирии#Проголосовавшие#Общественный пресс-центр#Избирательные участки
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