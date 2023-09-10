В ЦИК Башкирии озвучили количество проголосовавших на первую половину дня

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
На 12 часов дня количество проголосовавших избирателей составило 16,89%. Такую информацию сообщил зампредседателя ЦИК Башкирии во время брифинга в уфимском Общественном пресс-центре «Выборы — 2023».
Ранее Mkset писал о том, что для наблюдения за процессом голосования «Ростелеком» подготовил и организовал специальную систему видеонаблюдения, которая будет передавать происходящее в избирательных участках в режиме реального времени.