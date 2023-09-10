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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:12

В общественной палате рассказали об обращениях и нарушениях на выборах в Башкирии

В общественной палате рассказали об обращениях и нарушениях на выборах в Башкирии

10 сентября 2023, 13:10
Фото: 1MI
Всего в штаб поступило 36 обращений граждан, сообщила зампредседателя общественной палаты РБ Лида Исаргакова.

Сегодня, 10 сентября, по данным на 18:00 в общественный штаб поступило 36 обращений граждан по вопросам выбором. Как сообщила зампредседателя общественной палаты РБ Лида Исаргакова, подавляющее большинство обращений носили информационный характер.

Было отмечено, что все УИКи на территории региона работают в штатном режиме и грубейших нарушений зафиксировано не было.

Всего на 15:00 часов в республике проголосовало 885 883 избирателя. Это 29,6% от процента включенных в списки избирателей.

Выбирают граждане депутатов Госсобрания Башкортостана седьмого созыва, депутаты представительных органов местного самоуправления в Межгорье, в двух городских поселениях и 53 сельских районах.

#Общество#Элина Сайфранова#Выборы#Новости Башкирии#Новости Уфы
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