В общественной палате рассказали об обращениях и нарушениях на выборах в Башкирии

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
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Updated Сегодня, 13:12
Сегодня, 10 сентября, по данным на 18:00 в общественный штаб поступило 36 обращений граждан по вопросам выбором. Как сообщила зампредседателя общественной палаты РБ Лида Исаргакова, подавляющее большинство обращений носили информационный характер.
Было отмечено, что все УИКи на территории региона работают в штатном режиме и грубейших нарушений зафиксировано не было.
Всего на 15:00 часов в республике проголосовало 885 883 избирателя. Это 29,6% от процента включенных в списки избирателей.
Выбирают граждане депутатов Госсобрания Башкортостана седьмого созыва, депутаты представительных органов местного самоуправления в Межгорье, в двух городских поселениях и 53 сельских районах.