В Башкирии явка на избирательных участках на 20 часов составила 47,8%

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Сегодня, 10 сентября, в 21:00 завершились выборы депутатов Госсобрания Башкортостана седьмого созыва, депутаты представительных органов местного самоуправления в Межгорье, в двух городских поселениях и 53 сельских районах.
Так, по данным ЦИК РБ на 20:00, явка на избирательных участках в республике составила 1 430 087 избирателей (47,8%).
На всех избирательных участках начинается подсчет голосов и погашение неиспользованных бюллетеней.