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Posted Сегодня, 16:36

Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

В Башкирии явка на избирательных участках на 20 часов составила 47,8%

В Башкирии явка на избирательных участках на 20 часов составила 47,8%

10 сентября 2023, 16:36
Фото: 1MI
Об этом сообщила секретарь Центризбиркома Марина Долматова.

Сегодня, 10 сентября, в 21:00 завершились выборы депутатов Госсобрания Башкортостана седьмого созыва, депутаты представительных органов местного самоуправления в Межгорье, в двух городских поселениях и 53 сельских районах.

Так, по данным ЦИК РБ на 20:00, явка на избирательных участках в республике составила 1 430 087 избирателей (47,8%).

На всех избирательных участках начинается подсчет голосов и погашение неиспользованных бюллетеней.

В ЦИК Башкирии прокомментировали сообщение о вбросах бюллетеней на одном из участков
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