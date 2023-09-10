Уфа вошла в список самых дорогих для жизни городов

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Несменным лидером с 2021 года, по мнению россиян, выступает Москва — 53% опрошенных. Второе место занимает Ростове-на-Дону — больше половины опрошенных называют его дорогим для проживания городом. Равные 49% получили Уфа и Краснодар. За ними с результатами 46% и 44% идут Санкт-Петербург и Нижний Новгород. 36% и 35% заработали Воронеж и Омск, а вот наименьшее количество голосов получил Челябинск — всего 25%.
Большая часть респондентов отметили высокие расценки на покупку недвижимого имущества. Помимо этого, немалая часть считает недешёвым удовольствием продукты питания, коммуналку, общественный транспорт, одежу, технику и так далее.
Всего в опросе приняли участие 10 000 россиян.