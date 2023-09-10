Уфа вошла в список самых дорогих для жизни городов

Несменным лидером с 2021 года, по мнению россиян, выступает Москва — 53% опрошенных. Второе место занимает Ростове-на-Дону — больше половины опрошенных называют его дорогим для проживания городом. Равные 49% получили Уфа и Краснодар. За ними с результатами 46% и 44% идут Санкт-Петербург и Нижний Новгород. 36% и 35% заработали Воронеж и Омск, а вот наименьшее количество голосов получил Челябинск — всего 25%.