ЦИК Башкирии озвучил число проголосовавших на 15: 00

Так, по данным на 15:00, в 29 районах проголосовало более 40% избирателей. В Балтачевском, Татышлинском, Калтасинском, Бураевском и Зиянчурином районах — более 50%. Лидеры по явке среди городов — это Сибай (33%) и Стерлитамак (31%). В Уфе лидируют Ленинский и Демский районы — 21%.