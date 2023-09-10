ЦИК Башкирии озвучил число проголосовавших на 15: 00

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
По обновленным данным Центрального избиркома Башкирии в республике на 15:00 проголосовало 885 883 избирателя. Это 29,6% от числа включенных в списки избирателей.
— На аналогичных выборах в 2018 году к этому времени проголосовало почти столько же 22,8% избирателей, — секретарь ЦИК РБ Марина Долматова.
Так, по данным на 15:00, в 29 районах проголосовало более 40% избирателей. В Балтачевском, Татышлинском, Калтасинском, Бураевском и Зиянчурином районах — более 50%. Лидеры по явке среди городов — это Сибай (33%) и Стерлитамак (31%). В Уфе лидируют Ленинский и Демский районы — 21%.
Напомним, что республике проходят выборы депутатов Госсобрания Башкортостана седьмого созыва, депутаты представительных органов местного самоуправления в Межгорье, в двух городских поселениях и 53 сельских районах. Всего проходит 778 избирательных кампаний.
По информации ЦИКа Башкирии, в выборах задействованы 69 территориальных и более 3 200 участковых избирательных комиссий. Выборы стартовали сегодня в 07:00 и продлятся до 21:00.