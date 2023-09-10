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Published Сегодня, 12:22

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Updated Сегодня, 12:24

ЦИК Башкирии озвучил число проголосовавших на 15: 00

ЦИК Башкирии озвучил число проголосовавших на 15: 00

10 сентября 2023, 12:22
Фото: mkset.ru
Сегодня, 10 сентября, на территории Башкирии проходят выборы депутатов Курултая и в органы местного самоуправления.

По обновленным данным Центрального избиркома Башкирии в республике на 15:00 проголосовало 885 883 избирателя. Это 29,6% от числа включенных в списки избирателей.

— На аналогичных выборах в 2018 году к этому времени проголосовало почти столько же 22,8% избирателей, — секретарь ЦИК РБ Марина Долматова.

Так, по данным на 15:00, в 29 районах проголосовало более 40% избирателей. В Балтачевском, Татышлинском, Калтасинском, Бураевском и Зиянчурином районах — более 50%. Лидеры по явке среди городов — это Сибай (33%) и Стерлитамак (31%). В Уфе лидируют Ленинский и Демский районы — 21%.

Напомним, что республике проходят выборы депутатов Госсобрания Башкортостана седьмого созыва, депутаты представительных органов местного самоуправления в Межгорье, в двух городских поселениях и 53 сельских районах. Всего проходит 778 избирательных кампаний.

По информации ЦИКа Башкирии, в выборах задействованы 69 территориальных и более 3 200 участковых избирательных комиссий. Выборы стартовали сегодня в 07:00 и продлятся до 21:00.

#Общество#Элина Сайфранова#Выборы#Новости Башкирии#Новости Уфы
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