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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Тело мужчины нашли в одном из районов Уфы

Тело мужчины нашли в одном из районов Уфы

10 сентября 2023, 13:09
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Инцидент произошёл сегодня днём, 10 сентября, в Калининском районе.

Тело было найдено вблизи многоэтажного дома № 70 по улице Адмирала Ушакова. Как сообщают очевидцы, 32-летний пострадавший скончался до приезда скорой помощи от множественных травм.

Службы экстренного реагирования взяли ситуацию под свой контроль. Выясняются обстоятельства трагедии.

Ранее мы писали о том, что на горе Ялангас было найдено тело пропавшего мужчины. Он принимал участие в марафоне, но в какой-то момент перестал выходить на связь. К его поискам подключили вертолёт.

#Происшествия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Трагедия#Анна Савельева#Травмы#Калининский район#Адмирал Ушаков
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