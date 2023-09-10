Тело мужчины нашли в одном из районов Уфы

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Тело было найдено вблизи многоэтажного дома № 70 по улице Адмирала Ушакова. Как сообщают очевидцы, 32-летний пострадавший скончался до приезда скорой помощи от множественных травм.
Службы экстренного реагирования взяли ситуацию под свой контроль. Выясняются обстоятельства трагедии.
Ранее мы писали о том, что на горе Ялангас было найдено тело пропавшего мужчины. Он принимал участие в марафоне, но в какой-то момент перестал выходить на связь. К его поискам подключили вертолёт.