Стаю кабанов заметили под Уфой

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
Запечатлеть лесных обитателей на камеру удалось вблизи Юматово, при въезде в садовую зону «Гарнизонный». Как видно на кадрах, животные выбрались из леса на дорогу, где встретились с автомобилем. Сначала они собирались перебежать на другую сторону, но, испугавшись, убежали в кусты, после чего снова понеслись в сторону дороги, скрывшись в лесу.
Ранее заместитель министра природопользования и экологии объяснил причины, по которым дикие животные стали чаще выходить к людям. В последние недели на территории Башкирии зарегистрировано множество случаев о встрече с дикими медведями. В последний раз их видели в середине недели в промзоне Курасково и в Иглинском районе.