Стаю кабанов заметили под Уфой

Запечатлеть лесных обитателей на камеру удалось вблизи Юматово, при въезде в садовую зону «Гарнизонный». Как видно на кадрах, животные выбрались из леса на дорогу, где встретились с автомобилем. Сначала они собирались перебежать на другую сторону, но, испугавшись, убежали в кусты, после чего снова понеслись в сторону дороги, скрывшись в лесу.