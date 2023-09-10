Пенсионеры из Башкирии смогут поехать в Абхазию по программе «Башкирское долголетие»

Ещё в июле Радий Хабиров обещал, что тур до Абхазии откроется со следующего года, однако это произошло гораздо быстрее. Сейчас правительство уже проводит подготовительные работы к запуску. Первый тур пройдёт уже в октябре этого года. Попасть туда смогут 46 желающих. В рамках туристической поездки жители Башкирии смогут посетить Рицу, дачу, где когда-то проживал сам Сталин, Новый Афон. Помимо этого, у отдыхающих также будет возможность посетить пляж на берегу Чёрного моря.