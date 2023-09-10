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Published Сегодня, 08:53

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Updated Сегодня, 09:38

Пенсионеры из Башкирии смогут поехать в Абхазию по программе «Башкирское долголетие»

Пенсионеры из Башкирии смогут поехать в Абхазию по программе «Башкирское долголетие»

10 сентября 2023, 08:53
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
О запуске пробного тура сообщил вчера, 9 сентября, премьер-министр правительства Башкирии.

Ещё в июле Радий Хабиров обещал, что тур до Абхазии откроется со следующего года, однако это произошло гораздо быстрее. Сейчас правительство уже проводит подготовительные работы к запуску. Первый тур пройдёт уже в октябре этого года. Попасть туда смогут 46 желающих. В рамках туристической поездки жители Башкирии смогут посетить Рицу, дачу, где когда-то проживал сам Сталин, Новый Афон. Помимо этого, у отдыхающих также будет возможность посетить пляж на берегу Чёрного моря.

В рамках проекта правительство республики покроет большую часть расходов, среди них: дорога в обе стороны, снятие комнаты в отеле, завтрак, страховка, а также экскурсии и перевоз туристов от аэропорта до отеля и наоборот.

Ранее мы писали о том, что правительство Башкирии запустило тур в Беларусь. Первая группа туристов отправилась в путешествие уже в апреле этого года.

#Пенсионеры#Новости Башкирии#Путешествие#Анна Савельева#Путешествия#Абхазия#Башкирское долголетие#Тур#Туристическая поездка#Рица#Новый Афон#Чёрное море
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