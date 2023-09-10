Пенсионеры из Башкирии смогут поехать в Абхазию по программе «Башкирское долголетие»

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Ещё в июле Радий Хабиров обещал, что тур до Абхазии откроется со следующего года, однако это произошло гораздо быстрее. Сейчас правительство уже проводит подготовительные работы к запуску. Первый тур пройдёт уже в октябре этого года. Попасть туда смогут 46 желающих. В рамках туристической поездки жители Башкирии смогут посетить Рицу, дачу, где когда-то проживал сам Сталин, Новый Афон. Помимо этого, у отдыхающих также будет возможность посетить пляж на берегу Чёрного моря.
В рамках проекта правительство республики покроет большую часть расходов, среди них: дорога в обе стороны, снятие комнаты в отеле, завтрак, страховка, а также экскурсии и перевоз туристов от аэропорта до отеля и наоборот.
Ранее мы писали о том, что правительство Башкирии запустило тур в Беларусь. Первая группа туристов отправилась в путешествие уже в апреле этого года.