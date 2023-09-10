Озвучены данные экзитполов выборов в заксобрание Башкирии

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Согласно данным экзитпола, партия «Единая Россия» набрала 48-65%. Далее КПРФ — 10-21% голосов избирателей, «Справедливая Россия — Патриоты — за праву» — 8-13%, ЛДПР — 7-14%, «Новые люди» — 2-4%.
Отметим, что это данные экзитпола не позволяют прогнозировать со 100% уверенностью результаты голосования.
Опрос методом экзипола проводила организация «Центр гуманитарных исследований» по собственной инициативе. Вопрос: «За кандидата какой партии вы проголосовали?» был задан более 30 тысячам граждан на 104 избирательных участках. Статистическая погрешность 3%, около 25-30% отказались участвовать в исследовании.
Напомним, что сегодня завершились выборы депутатов Госсобрания Башкортостана седьмого созыва, депутаты представительных органов местного самоуправления в Межгорье, в двух городских поселениях и 53 сельских районах. По данным ЦИК РБ на 20:00, явка на избирательных участках в республике составила 1 430 087 избирателей (47,8%).