Озвучены данные экзитполов выборов в заксобрание Башкирии

Напомним, что сегодня завершились выборы депутатов Госсобрания Башкортостана седьмого созыва, депутаты представительных органов местного самоуправления в Межгорье, в двух городских поселениях и 53 сельских районах. По данным ЦИК РБ на 20:00, явка на избирательных участках в республике составила 1 430 087 избирателей (47,8%).