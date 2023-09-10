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Электростанция загорелась в Башкирии

Электростанция загорелась в Башкирии

10 сентября 2023, 06:00
Фото: МЧС Башкортостан // mchsrb01
Сообщение о возгорании на территории Салаватской ТЭЦ поступило сегодня ночью, 10 сентября, в МЧС Башкирии.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и пожарной охраны. Уже на месте ими было замечено, что пламя повредило масляный выключатель, который располагается в отельной постройке. Её размер составляет 4×12 м.

Пожар удалось ликвидировать на расстоянии 2 кв. м. Для этого потребовалась подушка из пены. В операции принимали участие 12 единиц техники и сотрудники прибывших служб в количестве 31 человека.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Фото: МЧС Башкортостан // mchsrb01
#Происшествия#Пожар#Новости Башкирии#МЧС#Анна Савельева#Газпром нефтехим Салават#Электростанция#Салаватская ТЭЦ
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