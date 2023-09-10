Электростанция загорелась в Башкирии

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и пожарной охраны. Уже на месте ими было замечено, что пламя повредило масляный выключатель, который располагается в отельной постройке. Её размер составляет 4×12 м.



Пожар удалось ликвидировать на расстоянии 2 кв. м. Для этого потребовалась подушка из пены. В операции принимали участие 12 единиц техники и сотрудники прибывших служб в количестве 31 человека.



Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.