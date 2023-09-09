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Зампред Сбербанка: Драйверами остаются жилая недвижимость, металлургия и нефтегаз

Зампред Сбербанка: Драйверами остаются жилая недвижимость, металлургия и нефтегаз

9 сентября 2023, 07:21
Фото: 1MI
В текущем году темпы роста кредитования, в частности — у юридических лиц, могут стать рекордными. На Сбер традиционно приходится третья часть кредитов российских организаций.

О перспективах изменений корпоративного портфеля, роли ключевой ставки, а также ситуации в отраслях экономики и о взаимодействии с «дружественными» валютами журналистам рассказал Анатолий Попов, зампредседателя правления Сбера.

Эксперт отметил, что с начала года увеличение корпоративного кредитного банковского портфеля достигло 15%. При этом основными драйверами роста по-прежнему являются жилая недвижимость, сфера металлургии и нефтегазовая промышленность. Перспективным направлением стала и помощь клиентам, желающим занять ниши рынка, которые освободились после ухода зарубежных игроков. Об этом информирует издание gorod55.ru.

По словам Попова, доля кредитов с плавающими ставками в корпоративном портфеле на сегодняшний день достигает неполных 50%. В данный момент организации могут оформлять такие займы с максимальной выгодой, поскольку ожидается снижение ключевой ставки.

Кроме того, специалист сообщил, что в минувшем году было отмечено снижение доли валютных кредитов в банковском портфеле с 25% до 17%. Долю европейской и американской нацвалют заместил юань.

Зампред правления банка рассказал и о наращивании объемов заключаемых в редких валютах соглашений.

Также он отметил, что остаток ссудной задолженности банка по жилищным девелоперам — крупнейшей в Сбербанке сфере — составляет на текущий момент 3,6 трлн рублей. В числе ключевых направлений Попов упомянул и выкуп активов Российской Федерации у иностранных организаций, по которому идет обсуждение десятков сделок.

В настоящее время Сбер занимается активным финансированием проектов адаптации экономики, сферы ЖКХ, социальной инфраструктуры и объектов переработки твердых коммунальных отходов.

Попов отметил, что портфель АПК в Сбербанке за первые шесть месяцев этого года вырос на 4%, достигнув 1,9 трлн рублей. Что касается сферы льготного кредитования, то здесь объемы выросли на 2,5%, составив 900 млрд рублей.

Кроме того, банк является лидером в сфере работы с рыбопромышленной отраслью.

Известно, что Сбером было подписано первое соглашение ЦФА с обеспечением. На четвертый квартал было запланировано предложить ЦФА более широкому кругу инвесторов.

Попов также сообщил, что Сбербанк положительно расценивает легализацию майнинга, возможности покупки и депонирования криптовалют и ведения внешнеэкономической деятельности с применением криптовалют.

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