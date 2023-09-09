Зампред Сбербанка: Драйверами остаются жилая недвижимость, металлургия и нефтегаз

Эксперт отметил, что с начала года увеличение корпоративного кредитного банковского портфеля достигло 15%. При этом основными драйверами роста по-прежнему являются жилая недвижимость, сфера металлургии и нефтегазовая промышленность. Перспективным направлением стала и помощь клиентам, желающим занять ниши рынка, которые освободились после ухода зарубежных игроков. Об этом информирует издание gorod55.ru.