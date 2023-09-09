В Уфе вновь объявлен тендер на благоустройство аллеи у Театр кукол

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Управление капстроительства Уфы вновь объявило тендер на проведение работ по благоустройству аллеи у Башкирского государственного театра кукол. Согласно данным на сайте Госзакупок, стоимость работ заказчик оценил максимум в 18,1 миллиона рублей.
Известно, что подрядчик должен будет провести работы по монтажу системы электроосвещения и видеонаблюдения в срок до конца 2023 года.
Ранее УФАС по РБ предписал отменить результаты первой закупки по причине того, что заявка компании-победительницы ООО «Уралагротехсервис» не соответствовала дополнительным требованиям заказчика. Компания также выполняет работы по благоустройству аллеи перед театром за 105 миллионов рублей.