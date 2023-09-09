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Updated Сегодня, 10:40

В Уфе вновь объявлен тендер на благоустройство аллеи у Театр кукол

В Уфе вновь объявлен тендер на благоустройство аллеи у Театр кукол

9 сентября 2023, 10:38
Фото: 1MI
Результаты первого тендера были отменены УФАС по Башкортостану.

Управление капстроительства Уфы вновь объявило тендер на проведение работ по благоустройству аллеи у Башкирского государственного театра кукол. Согласно данным на сайте Госзакупок, стоимость работ заказчик оценил максимум в 18,1 миллиона рублей.

Известно, что подрядчик должен будет провести работы по монтажу системы электроосвещения и видеонаблюдения в срок до конца 2023 года.

Ранее УФАС по РБ предписал отменить результаты первой закупки по причине того, что заявка компании-победительницы ООО «Уралагротехсервис» не соответствовала дополнительным требованиям заказчика. Компания также выполняет работы по благоустройству аллеи перед театром за 105 миллионов рублей.

#Общество#Элина Сайфранова#Торги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Театр кукол в Уфе#Тендер
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