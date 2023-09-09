В Уфе вновь объявлен тендер на благоустройство аллеи у Театр кукол

Ранее УФАС по РБ предписал отменить результаты первой закупки по причине того, что заявка компании-победительницы ООО «Уралагротехсервис» не соответствовала дополнительным требованиям заказчика. Компания также выполняет работы по благоустройству аллеи перед театром за 105 миллионов рублей.