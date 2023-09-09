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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

В Уфе проложат железную дорогу до аэропорта

В Уфе проложат железную дорогу до аэропорта

9 сентября 2023, 11:04
Фото: 1MI
Об этом сообщил сегодня, 9 сентября, глава Башкирии.

Стало известно о строительстве железнодорожной ветке, которая соединит Уфу и аэропорт. Об этом в своих социальных сетях сообщил Радий Хабиров.

— Продолжаем совершенствовать проект Городской электрички. Обновили часть составов и пассажирских платформ. Есть план, по которому двигаемся, — Радий Хабиров.

Со слов главы Башкирии, прокладывается ветка в рамках плана развития пригородного сообщения. Кроме того, строятся и вторые пути на участке Дема-Иглино.

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#Элина Сайфранова#Аэропорт#Новости Уфы#Транспорт#Электричка#Железно-дорожный вокзал
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