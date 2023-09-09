В Уфе проложат железную дорогу до аэропорта

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Стало известно о строительстве железнодорожной ветке, которая соединит Уфу и аэропорт. Об этом в своих социальных сетях сообщил Радий Хабиров.
— Продолжаем совершенствовать проект Городской электрички. Обновили часть составов и пассажирских платформ. Есть план, по которому двигаемся, — Радий Хабиров.
Со слов главы Башкирии, прокладывается ветка в рамках плана развития пригородного сообщения. Кроме того, строятся и вторые пути на участке Дема-Иглино.