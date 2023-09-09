В мэрии Уфы озвучили сроки подачи тепла в квартирах

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Стало известно, что в городе завершены работы по подготовке к началу отопительного сезона в Уфе. По информации администрации города, были проверены все МКД и социальные объекты, закончены работы с дымоходами.
Включат отопление в квартирах согласно действующему законодательству. А именно, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов в течение 5 дней. Однако горожане могут самостоятельно подать заявку на подачу тепла в квартирах.
Отмечается, что до квартир тепло может дойти не сразу, как правило, с момента подключения может пройти от 3-х и более суток, когда батареи в квартирах нагреются.