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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

В детском саду Башкирии обнаружили опасную кишечную инфекцию

В детском саду Башкирии обнаружили опасную кишечную инфекцию

9 сентября 2023, 12:22
Фото: Роспотребнадзор РБ
Острой кишечной инфекцией заболели воспитанники и сотрудники учреждения в Белорецке.

В Белорецке закрыли детский сад №19 из-за группового заболевания воспитанников и сотрудников острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Башкирии.

Так, ведомство инициировало эпидемиологическое расследование с проведением всех лабораторных исследований и проверкой персонала учреждения. Предварительная причина заболевания — сальмонеллез.

На данный момент детский сад закрыт и опечатан, а угрозы распространения инфекции нет.

Ранее уфимка пожаловалась на питание в детском саду №296. С ее слов, детей после употребления пищи часто рвет.

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#Общество#Элина Сайфранова
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