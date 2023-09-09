В детском саду Башкирии обнаружили опасную кишечную инфекцию

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В Белорецке закрыли детский сад №19 из-за группового заболевания воспитанников и сотрудников острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Башкирии.
Так, ведомство инициировало эпидемиологическое расследование с проведением всех лабораторных исследований и проверкой персонала учреждения. Предварительная причина заболевания — сальмонеллез.
На данный момент детский сад закрыт и опечатан, а угрозы распространения инфекции нет.
Ранее уфимка пожаловалась на питание в детском саду №296. С ее слов, детей после употребления пищи часто рвет.