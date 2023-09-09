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«Днище Уфы»: что говорят о скандальном автотранспортном колледже его бывшие студенты

«Днище Уфы»: что говорят о скандальном автотранспортном колледже его бывшие студенты

9 сентября 2023, 06:26
Фото: Мэрия Уфы
Собрали отзывы студентов из открытых источников.

На этой неделе в сети появилось видео того, как преподавательница колледжа обмотала голову студента красным скотчем за неверный ответ. Выяснилось, что произошел инцидент в Уфимском автотранспортном колледже. Преподавательницу Эльмиру С., которая и проводила «экзекуцию», уже отстранили от работы.

Mkset решил узнать, а какие отзывы на сервисах 2gis и Яндекс. Карты оставляют пользователи на сам автотранспортный колледж.

Отметим, что встречаются как положительные, так и отрицательные отзывы. Часть пользователей пишет об отличном педагогическом составе, а кто-то обвиняет преподавателей якобы во взяточничестве.

— Колледж ужасный, помимо оплаты за обучение преподаватели берут космические взятки за закрытие долгов! — пишет пользовательница по ником Ксеня.
— Преподаватели не звездные, оно и не нужно, но коррупция имеет место быть. Колледж не заинтересован в студентах, никакой помощи не ждите, со всеми бумагами вам придётся бегать самим даже если косяк не ваш, — пишет Людмила Г.

Женщина отмечает большую стоимость обучения «для заведения такого уровня», а также часть руководства колледжа, которые якобы привыкло «решать „вопросики“ на другом уровне и с деньгами».

Пользователь Иван в свою очередь рассказывает о неуважительном отношении преподавателя к студентам.

— В течение года издевается над студентами, разговаривает как с обезьянами. Хотелось бы чтобы больше никогда не было этого преподавателя в этом колледже, — рассказывает Иван

Отметили в отзывах и саму преподавательницу, которая обмотала голову студента красным скотчем. Пользователь под ником Mickey заявляет, что женщина позволяет себе якобы кричать и подавлять студентов.

— Колледж днище Уфы! Плохое отношение преподов к студентам! Ничему не учат, просто дают лекции или конспекты, и все, — пишет анонимный пользователь.

Пользователь Ильфир К. также делится своим опытом обучения в учреждении и последующего перевода. Со слов мужчины, документы для перевода ему не отдавали до последнего.

— Не ходите и не учитесь там, деньги на ветер. Им только деньги надо, а на учиников им плевать. Самое ужасное учебное заведение, — Ильфир К.

Что касается качества обучения, то другой пользователь заявляет, что оно «среднего уровня». С его слов, обучение в колледже это «бесконечная писанина с презентаций и контрольные», а преподаватели якобы работают по принципу «отучил — диктант — готово».

Тем не менее встречают и положительные отзывы о колледже. Например, Денис В. считает преподавательский состав прекрасным. А учебную базу заведения -богатой.

— Хороший колледж, классный преподавательский состав, — пишет Никита С.
— Хороший колледж для получения рабочей специальности. Но ребята не хотят учиться, так не бывает…это технич.уч.заведение. Хороший педколлектив, а остальное все будет. Удачи всем, — отзывается о колледже Ляйсан Г.

Ранее мы рассказывали, как на конфликт преподавателя со студентом отреагировали жители Башкирии.

Ювелир слова и эксперт: что известно о педагоге, замотавшем студента скотчем в Уфе
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#Элина Сайфранова#Образование#Новости Башкирии#Новости Уфы#Студенты#Колледжи#Обучение
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