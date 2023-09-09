«Днище Уфы»: что говорят о скандальном автотранспортном колледже его бывшие студенты

На этой неделе в сети появилось видео того, как преподавательница колледжа обмотала голову студента красным скотчем за неверный ответ. Выяснилось, что произошел инцидент в Уфимском автотранспортном колледже. Преподавательницу Эльмиру С., которая и проводила «экзекуцию», уже отстранили от работы.