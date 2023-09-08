mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Жительница Углегорска, кинувшая ботинок в главу района, требует новую квартиру

Жительница Углегорска, кинувшая ботинок в главу района, требует новую квартиру

8 сентября 2023, 09:44
Фото: 1MI
Жительница Углегорска Сахалинской области Людмила Аникеева, бросившая ботинок в главу районной администрации Дмитрия Цуканова, потребовала новую квартиру. Ранее женщине уже предоставляли жилье, но через год она заявила, что этот дом тоже находится в аварийном состоянии.

В ситуации попытались разобраться активисты сахалинского Народного фронта. В своем телеграм-канале они написали, что дом, в который переселили женщину, не является и не признавался аварийным. Шесть лет назад в нем провели капитальный ремонт, в 2019–2020 годах отремонтировали подъезды и фасад, а в этом году начали ремонт сетей водоотведения и водоснабжения, передает newizv.ru.

Другие жильцы этого дома не разделяют позицию соседки. Они объясняют ее активность желанием получить от властей еще более благоустроенную и просторную квартиру.

В ОНФ также выяснили, что квартира, в которой живет Людмила Аникеева и которую она хочет сменить, не является ее единственным жильем. В собственности семьи находятся три квартиры, две из которых сдаются в аренду. Все расположены в этом же районе.

Согласно закону при расселении аварийного дома не берется во внимание наличие в собственности другого жилья. Такая ситуация, которую юристы называют правым пробелом, может порождать спекуляции и попытки обогатиться.

Подпишитесь
«Нас дубасили»: что говорят уфимцы о случае с педагогом, замотавшим скотчем студента
Сегодня, 05:48
Подозрительного мужчину задержали в одном из лицеев Уфы
Сегодня, 09:26
Проблему обнаружили на опоре Зининского моста под Уфой
Сегодня, 05:38
Женщину-инвалида из Башкирии вместо скорой увезли на обычном грузовике
Сегодня, 07:53
Назван день резкого потепления в Уфе
Сегодня, 05:51
Депутат Алексей Нечаев предложил увольнять чиновников по итогам народной оценки
Вчера, 11:55