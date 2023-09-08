Жительница Углегорска, кинувшая ботинок в главу района, требует новую квартиру

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В ситуации попытались разобраться активисты сахалинского Народного фронта. В своем телеграм-канале они написали, что дом, в который переселили женщину, не является и не признавался аварийным. Шесть лет назад в нем провели капитальный ремонт, в 2019–2020 годах отремонтировали подъезды и фасад, а в этом году начали ремонт сетей водоотведения и водоснабжения, передает newizv.ru.
Другие жильцы этого дома не разделяют позицию соседки. Они объясняют ее активность желанием получить от властей еще более благоустроенную и просторную квартиру.
В ОНФ также выяснили, что квартира, в которой живет Людмила Аникеева и которую она хочет сменить, не является ее единственным жильем. В собственности семьи находятся три квартиры, две из которых сдаются в аренду. Все расположены в этом же районе.
Согласно закону при расселении аварийного дома не берется во внимание наличие в собственности другого жилья. Такая ситуация, которую юристы называют правым пробелом, может порождать спекуляции и попытки обогатиться.