Жительница Углегорска, кинувшая ботинок в главу района, требует новую квартиру

В ситуации попытались разобраться активисты сахалинского Народного фронта. В своем телеграм-канале они написали, что дом, в который переселили женщину, не является и не признавался аварийным. Шесть лет назад в нем провели капитальный ремонт, в 2019–2020 годах отремонтировали подъезды и фасад, а в этом году начали ремонт сетей водоотведения и водоснабжения, передает newizv.ru.