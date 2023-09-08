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Женщину-инвалида из Башкирии вместо скорой увезли на обычном грузовике

Женщину-инвалида из Башкирии вместо скорой увезли на обычном грузовике

8 сентября 2023, 07:53
Фото: 1MI
Видео с рассказом о том, в каких условиях живёт жительница Баймакского района, появилось в группе «Ирандыкский сабантуй» Вконтакте.

В селе Акмурун Баймакского района живёт женщина с инвалидностью I группы Ольга П. В интернете появилось видео, на котором запечатлены плачевные условия её проживания. Также оказалось, что перевозить её в другое жилище пришлось не на скорой, а на обычном грузовике.

Ольга П. живёт в двухэтажном многоквартирном доме. На видео мужчина показывает, что стены её подъезда обшарпаны, на полу лежит битая штукатурка и кирпич. Вызывает вопросы безопасность лестниц — ступеньки на них тоже разрушаются. В самой квартире ситуация не лучше: батареи нет, постоянный холод, обои ободраны, проходы захламлены, окна старые.

Видео: скриншот с видео / vk.com/irendek

Чтобы вытащить женщину из таких условий, неравнодушные односельчане сняли для неё квартиру. Но из-за инвалидности Ольга П. не может ходить, поэтому помощники обратились в скорую помощь. Однако там, по словам автора видео, отказались помочь, мотивировав это тем, что в скорой работают не грузчики. Поэтому односельчанам не осталось ничего другого как собрать импровизированные носилки и погрузить женщину в обычный грузовик, на котором ее хотят перевезти на новое место жительства.

Чтобы узнать, действительно ли сотрудники скорой отказались везти женщину и имели ли они на это право, Mkset обратился в минздрав Башкирии. Ответ будет опубликован после его получения. К сожалению, узнать о состоянии жилищного фонда в селе Акмурун не удалось — в администрации Баймакского района не взяли трубку.

Mkset дозвонился до главы местного сельсовета. Марс Абубакиров в ответ на вопрос о причинах плачевных жилищных условий инвалида заявил: «Я комментариев не даю» и положил трубку.

#Происшествия#Видео#Новости Башкирии#Скорая помощь#Идэль Гумеров#Баймакский район
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