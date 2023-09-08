Женщину-инвалида из Башкирии вместо скорой увезли на обычном грузовике

Чтобы вытащить женщину из таких условий, неравнодушные односельчане сняли для неё квартиру. Но из-за инвалидности Ольга П. не может ходить, поэтому помощники обратились в скорую помощь. Однако там, по словам автора видео, отказались помочь, мотивировав это тем, что в скорой работают не грузчики. Поэтому односельчанам не осталось ничего другого как собрать импровизированные носилки и погрузить женщину в обычный грузовик, на котором ее хотят перевезти на новое место жительства.