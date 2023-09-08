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Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

В Уфе из-за обрушения фасада пострадала припаркованная машина

В центре Уфы обрушился фасад четырёхэтажки

8 сентября 2023, 06:42
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

В Уфе из-за обрушения фасада пострадала припаркованная машина

О происшествии сообщили в Главном управлении МЧС по региону

В центре Уфы обрушился фасад здания. Как сообщили в пресс-службе МЧС, речь идёт о декоративном элементе фасада четырёхэтажки на улице Ленина. Событие произошло сегодня утром.

В соцсетях пишут, что речь идёт о доме ул. Ленина, 84. Из-за падения пострадала «Нива», припаркованная рядом с домом — куски бетона рухнули на крышу автомобиля, оставив вмятины. Также повреждены балкон, козырьки подъездов, кондиционеры. Среди людей никто не пострадал.

На данный момент на Ленина работают силы единой системы предупреждения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций. МЧС успокаивает — угрозы повторного падения нет, ситуация находится под контролем.

Но кто возместит ущерб владельцу «Нивы»? И не пора ли возле подъездов оставлять надписи: «Машины не парковать. Возможен сход снега, льда и фасада»?

#Уфа#Транспорт#МЧС#Происшествие#Идэль Гумеров#Ул. Ленина
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