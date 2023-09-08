В центре Уфы обрушился фасад четырёхэтажки

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В центре Уфы обрушился фасад здания. Как сообщили в пресс-службе МЧС, речь идёт о декоративном элементе фасада четырёхэтажки на улице Ленина. Событие произошло сегодня утром.
В соцсетях пишут, что речь идёт о доме ул. Ленина, 84. Из-за падения пострадала «Нива», припаркованная рядом с домом — куски бетона рухнули на крышу автомобиля, оставив вмятины. Также повреждены балкон, козырьки подъездов, кондиционеры. Среди людей никто не пострадал.
На данный момент на Ленина работают силы единой системы предупреждения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций. МЧС успокаивает — угрозы повторного падения нет, ситуация находится под контролем.
Но кто возместит ущерб владельцу «Нивы»? И не пора ли возле подъездов оставлять надписи: «Машины не парковать. Возможен сход снега, льда и фасада»?