В центре Уфы обрушился фасад четырёхэтажки

В соцсетях пишут, что речь идёт о доме ул. Ленина, 84. Из-за падения пострадала «Нива», припаркованная рядом с домом — куски бетона рухнули на крышу автомобиля, оставив вмятины. Также повреждены балкон, козырьки подъездов, кондиционеры. Среди людей никто не пострадал.