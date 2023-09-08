Воспитателя из Башкирии отстранили от работы из-за ее странного обращения с детьми

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Педагогический работник признан виновным в совершении преступления по ст. 156 УК РФ, связанного с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоким обращением с ним. Суд установил, что женщина в сентябре 2022 года, будучи на рабочем месте, нанесла удар ладонью по губам 4-летнему ребенку, вызвав у него физическую боль.
Женщина не соглашаясь с решением суда, подала апелляцию, так как подсудимая отрицала свою вину и была уволена за аморальное поведение по инициативе работодателя. Суд, учитывая аргументы прокуратуры, принял решение о дополнительном наказании для женщины — лишение права занимать должности в воспитательных и образовательных учреждениях, а также заниматься педагогической деятельностью в течение года. Кроме того, ей было назначено 160 часов обязательных работ.
Ранее Mkset сообщал о заведующей детского сада, которая собирала взятки с нянь и воспитателей. В Туймазинском районе Башкирии возбудили против заведующей детским садом. Часть зарплаты воспитатели, нянечки и другой персонал за спокойную работу отдавале 50-летней заведующей и за три года заведующая таким образом обогатилась на 500 тысяч рублей.