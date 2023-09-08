Воспитателя из Башкирии отстранили от работы из-за ее странного обращения с детьми

Женщина не соглашаясь с решением суда, подала апелляцию, так как подсудимая отрицала свою вину и была уволена за аморальное поведение по инициативе работодателя. Суд, учитывая аргументы прокуратуры, принял решение о дополнительном наказании для женщины — лишение права занимать должности в воспитательных и образовательных учреждениях, а также заниматься педагогической деятельностью в течение года. Кроме того, ей было назначено 160 часов обязательных работ.