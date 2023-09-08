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Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Воспитателя из Башкирии отстранили от работы из-за ее странного обращения с детьми

Воспитателя из Башкирии отстранили от работы из-за ее странного обращения с детьми

8 сентября 2023, 08:33
Мировой суд города Стерлитамак вынес приговор в отношении бывшего воспитателя дошкольного учреждения
Сюжет
Дети

Педагогический работник признан виновным в совершении преступления по ст. 156 УК РФ, связанного с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоким обращением с ним. Суд установил, что женщина в сентябре 2022 года, будучи на рабочем месте, нанесла удар ладонью по губам 4-летнему ребенку, вызвав у него физическую боль.

Женщина не соглашаясь с решением суда, подала апелляцию, так как подсудимая отрицала свою вину и была уволена за аморальное поведение по инициативе работодателя. Суд, учитывая аргументы прокуратуры, принял решение о дополнительном наказании для женщины — лишение права занимать должности в воспитательных и образовательных учреждениях, а также заниматься педагогической деятельностью в течение года. Кроме того, ей было назначено 160 часов обязательных работ.

Ранее Mkset сообщал о заведующей детского сада, которая собирала взятки с нянь и воспитателей. В Туймазинском районе Башкирии возбудили против заведующей детским садом. Часть зарплаты воспитатели, нянечки и другой персонал за спокойную работу отдавале 50-летней заведующей и за три года заведующая таким образом обогатилась на 500 тысяч рублей.

#Происшествия#Башкирия#Стерлитамак#Дети#Новости Башкирии#Детсад#Воспитатели#Виалина Ахсанова
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