В ЦУР Башкирии объяснили, почему медведи стали выходить к людям

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
По словам Камиля Биргулиева, в связи с ужесточением законодательства об охране животных, которое направлено на борьбу с браконьерством, популяция видов начинает существенно увеличиваться. Уже привычных территорий обитания становится мало, из-за чего медведи начинают осваивать новые. Это и приводит их в места проживания людей, в число которых уже попали Уфимский, Стерлитамакский, Кушнаренковский, Стерлибашевский и Шаранский районы
Напоминаем, что ранее мы неоднократно писали о случаях, когда людям удалось запечатлеть гостей из леса в чертах города. Недавно подобные ситуации произошли в промзоне Курасково и на трассе в Иглинском районе. В сети жители республики высказали своё мнение по этому поводу.