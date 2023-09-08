В ЦУР Башкирии объяснили, почему медведи стали выходить к людям

По словам Камиля Биргулиева, в связи с ужесточением законодательства об охране животных, которое направлено на борьбу с браконьерством, популяция видов начинает существенно увеличиваться. Уже привычных территорий обитания становится мало, из-за чего медведи начинают осваивать новые. Это и приводит их в места проживания людей, в число которых уже попали Уфимский, Стерлитамакский, Кушнаренковский, Стерлибашевский и Шаранский районы