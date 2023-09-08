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Published Сегодня, 08:33

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Updated Сегодня, 08:35

В ЦУР Башкирии объяснили, почему медведи стали выходить к людям

В ЦУР Башкирии объяснили, почему медведи стали выходить к людям

8 сентября 2023, 08:33
Фото: Надежда Шкляева, Алексей Чулков / 1MI
Заместитель министра природопользования и экологии Башкирии рассказал о причинах, которые вынуждают зверей выходить из своей привычной зоны обитания.

По словам Камиля Биргулиева, в связи с ужесточением законодательства об охране животных, которое направлено на борьбу с браконьерством, популяция видов начинает существенно увеличиваться. Уже привычных территорий обитания становится мало, из-за чего медведи начинают осваивать новые. Это и приводит их в места проживания людей, в число которых уже попали Уфимский, Стерлитамакский, Кушнаренковский, Стерлибашевский и Шаранский районы

Напоминаем, что ранее мы неоднократно писали о случаях, когда людям удалось запечатлеть гостей из леса в чертах города. Недавно подобные ситуации произошли в промзоне Курасково и на трассе в Иглинском районе. В сети жители республики высказали своё мнение по этому поводу.

#Происшествия#Браконьерство#Новости Башкирии#Животные#Анна Савельева#Кушнаренковский район#ЦУР Башкирии#Законодательство#Территории обитания#Популяция#Уфимский район#Стерлитамакский район#Стерлибашевский район#Шаранский район#Иглинский район#Промзона Курасково
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